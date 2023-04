In questa parte del corpo è compreso tutto lo stress, impara a rilassarlo per liberarti di ansia e dolore

In un periodo difficile come questo è comune che le persone soffrano di ansia, stress accumulato e dolori in tutto il corpo provocati dalla mancanza di sonno o dal sovraccarico di lavoro.

Imparare a rilassarsi è sempre più difficile perché non solo i servizi costano parecchio, ma anche perché da soli non si sa da dove cominciare per cominciare a vivere una vita più serena ed avere un maggiore benessere fisico.

La mancanza di sonno o dormire in posizioni sbagliate è uno dei fattori che più influisce sulla condizione psicofisica, infatti dormire male o poco comporta degli scompensi ormonali che vengono portati avanti per tutto il giorno fino alla sera, quando arriva il momento di coricarsi nuovamente.

Vivere in una condizione di costante dolore e stress porta i muscoli a contrarsi più del dovuto, influendo negativamente sulla postura e quindi a problemi legati all’apparato scheletrico, all’apparato respiratorio e persino a quello circolatorio. La tensione cronica mantenuta durante i giorni va a creare veri e propri problemi alla postura, dando luogo a lombalgia, stipsi, cifosi, lordosi o scoliosi.

Un muscolo in particolare è ritenuto il vero protagonista capace di regolare la postura delle persone, si trova nella regione lombare ed è il principale muscolo flessore del corpo, proprio per questo risente molto anche delle emozioni provate in quel momento.

Come rilassare il muscolo Psoas

Questo muscolo si chiama più precisamente ileo-psoas ed è formato da due muscoli distinti che originano dalle vertebre toraciche ed arrivano fino alla parte superiore del femore. La tensione muscolare continua porta a dolori, scompensi scheletrici e problemi posturali. Per rilassare questo muscolo è necessario effettuare alcuni esercizi che aiuteranno nella sua distensione, rafforzandolo allo stesso tempo.

Lo yoga ed il pilates sono le migliori risposte in questo senso dato che in appena 20-30 minuti al giorno si riesce ad ottenere uno stato di benessere psicofisico che alleggerirà lo stress e tutti i dolori. Un ulteriore soluzione può anche includere la riflessologia plantare, che è priva di effetti collaterali e, se svolta da professionisti, può alleviare la tensione muscolare sin da subito.

Prima di procedere alla scelta è comunque sempre consigliabile affidarsi al proprio medico di fiducia, il quale tramite una visita potrà assicurarsi quale sia il reale problema e come poterlo affrontare al meglio, a seconda dello stato e soprattutto dal livello di dolore provato dal paziente.