Posso pagarmi una vacanza con il Reddito di Cittadinanza?

Il Reddito di Cittadinanza può essere utilizzato per coprire diverse spese, ma ci si può pagare una vacanza con il beneficio?

Il Reddito di Cittadinanza è la misura di sostegno economico introdotta dall’ex Governo Conte, a partire dal 2019. Si tratta di un’erogazione monetaria a cadenza mensile, riconosciuta ai cittadini e alle loro famiglie, in situazioni di disagio economico. La misura punta a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale. In più, il Reddito di Cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i titolari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale.

Per ottenere il beneficio è necessario soddisfare determinati requisiti. Nello specifico, occorre avere un valore ISEE inferiore a 9.360 euro, un patrimonio immobiliare di valore non superiore a 30 mila euro e avere un patrimonio finanziario inferiore a 6 mila euro, che può arrivare fino a 20 mila euro qualora nella propria famiglia ci fossero persone con disabilità.

Come abbiamo anticipato, il sussidio è stato pensato per garantire un aiuto economico ai cittadini in situazioni di difficoltà economica, pertanto, le somme erogate devono essere utilizzate esclusivamente per determinate spese.

Dunque, considerato che esistono dei limiti ben precisi, vediamo se, ad esempio, è possibile pagare una vacanza con il Reddito di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza: è possibile pagare una vacanza?

Il Reddito di Cittadinanza può essere speso in qualsiasi modo, purché, vengano rispettati i limiti imposti dal legislatore. Con la carta RdC si può acquistare ogni genere di beni e servizi e pagare utenze domestiche. In più, è possibile prelevare mensilmente 100 euro, soglia che può salire fino ad un massimo di 220 euro a patto che si verifichino determinate condizioni. Ma si può pagare una vacanza?

Secondo la normativa, i titolari di Reddito di Cittadinanza possono spendere le somme percepite per soddisfare qualsiasi necessità. Ad eccezion fatta, dei beni e dei servizi esplicitamente indicati come acquisti vietati. In linea generale, è vietato l’acquisto di armi, materiale pornografico e beni e servii per adulti, servizi finanziari e creditizi, articoli di gioielleria, pellicceria e così via. Inoltre, è vietato l’utilizzo della carta Reddito di Cittadinanza per effettuare acquisti online o mediante servizi di direct – marketing, né tanto meno può essere speso il Reddito di Cittadinanza all’estero.

Questo significa, rispondendo alla domanda “posso pagarmi una vacanza con il Reddito di Cittadinanza?”, che non c’è alcun divieto in tal senso. Per cui, possiamo affermare che sì, il Reddito di Cittadinanza può essere utilizzato per pagare una vacanza!