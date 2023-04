Test: dimmi quando sei nato e ti dirò come sarà la tua vita

Fai subito questo test per avere informazioni utili sulla tua vita, salute e carattere. Lo sai che il mese in cui sei nato può influenzare il corso della tua esistenza? Giochiamo un po’.

Una ricerca rivela come il mese di nascita può modificare il modo di affrontare la vita. In questo articolo trovi tutte le informazioni che cercavi per divertirti a vedere se poi si avverano, prova anche con i tuoi amici.

Test mese di nascita: scopri come cambia la tua vita

Non si tratta di dicerie ma di una vera e propria ricerca effettuata dalla Columbia University di New York. Gli studiosi si sono concentrati sul mese di nascita per capire come può influenzare la personalità senza che questo riguardi lo zodiaco.

Sei pronto a capire i lati del tuo carattere partendo dal periodo in cui sei nato? Allora iniziamo subito a vedere quali sono stati i risultati di questa curiosa e interessante ricerca su base scientifica, quindi, alquanto affidabile. Certo sono statistiche ma studiate con attenzione e su un grande numero di campioni. Quindi iniziamo, in che mese sei nato? E quello dei tuoi amici? E tuo figlio quando nascerà? Scoprilo e leggi i risultati.

In che mese sei nato? Ecco come sarà la tua vita

Sei curioso di sapere come il mese di nascita potrebbe influenzare la tua esistenza? Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori dell’Università di Colombia a New York.

Gennaio

Se il tuo mese di nascita è Gennaio quasi certamente sei testardo ma anche molto ambizioso. Quando stabilisci un obiettivo vai avanti per la tua strada senza dare retta al parere degli altri. Ma sei anche molto sensibile e altruista oltre che fedele a chi ti vuole bene.

Febbraio

Se sei nato a febbraio, invece, sei fantasioso e con un anima d’artista. Uno spirito libero indomabile e un sognatore anche se questo non significa che tu sia sempre estroverso, potresti anche rivelarti timido. Non sempre riesci a condividere i tuoi sentimenti e puoi essere frainteso.

Marzo

Marzo è un mese che appartiene alle persone calme e tranquille, se questo è il tuo mese di nascita sei dolce e affronti la vita guardando il lato positivo. Chi nasce in marzo, infatti, appare affettuoso e disponibile verso gli altri, cerca la serenità e quindi si pone in modo da creare rapporti positivi con tutti. Ma se sei nato in questo mese sai anche che spesso non vieni compreso.

Aprile

Se , invece, sei nato in aprile hai un carattere dinamico e impulsivo, non ti piace la vita abitudinaria hai bisogno di trovare sempre nuovi stimoli e vivere avventure interessanti.

Maggio

Mentre a maggio, nascono le persone che amano le tentazioni, il fascino le contraddistingue anche se non è facile comprenderle e cambiano spesso umore risultando volubili.

Giugno

Sei nato a giugno? Allora potresti essere una persona dolce e piacevole da conoscere. La tua sensibilità, però, rischia di farti soffrire nella vita ma questo non significa che sei un debole, anzi sei un vero guerriero e affronti ogni giorno lottando per realizzare i tuoi obiettivi.

Luglio

Ma se il tuo mese di nascita è luglio, allora ami parlare e sei estroverso, il ruolo da leadership ti calza a pennello ogni giorno nella vita privata ma anche sul lavoro. Il tuo problema, a volte è ascoltare il prossimo, devi lavorarci per migliorare.

Agosto

I nati ad agosto risplendono e sono pieni di energia oltre che sprizzare passione da tutti i pori. Inoltre sono generosi e si dimostrano grandi amici anche se spesso appaiono un po’ arroganti e si sentono superiori agli altri.

Settembre

Se sei nato a settembre, tendenzialmente, sei introverso e sensibile. Con grandi progetti da realizzare e tanta ambizione. Ciò che può darti sofferenza sono le aspettative verso gli altri che ti rendono vulnerabile e a rischio di grandi delusioni.

Ottobre

Il tuo mese di nascita è ottobre? Le tue caratteristiche sono stabilità ed equilibrio emotivo che danno sicurezza a chi ti sta accanto. Ma sei anche molto affascinante e attraente. Ti mostri, però, diffidente quando si prospetta un confronto e lo eviti se puoi.

Novembre

Se sei nato a novembre, invece, hai un carattere misterioso che appare introverso a volte chiuso al mondo, ma non è così. I novembrini sono passionali, avventurosi e sempre pieni di risorse e inventiva.

Dicembre

Il tuo mese è dicembre? Sei molto legato alla famiglia e ai tuoi affetti, anche se a volte sembri instabile emotivamente. In realtà ci tieni molto e sai essere amorevole.