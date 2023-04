Stipendi, chi guadagna di più: autonomi o dipendenti?

Dai dati del Mef si può capire chi ha stipendi d’oro tra lavoratori dipendenti, professionisti autonomi e imprenditori. Scopriamolo subito per capire quale strada scegliere o per semplice curiosità.

I più ricchi tra i cittadini che lavorano sono i dipendenti? Oppure chi ha p.Iva è avvantaggiato ottenendo un guadagno più alto? Una domanda che molti si pongono, cerchiamo di capire meglio anche tenendo conto dei vantaggi e svantaggi fiscali di ogni categoria.

Chi guadagna di più con il proprio lavoro

Autonomi, imprenditori, dipendenti tre categorie di lavoratori che si adoperano per portare a casa un guadagno adeguato. Ma chi ci riesce meglio? Qualcuno la potrebbe definire “una guerra tra poveri” ma la realtà qual è? Tutti si lamentano e nessuno è contento, il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e non è facile adeguarsi.

Guardando i guadagni dei dipendenti si può notare come spesso non riescano nemmeno a coprire le spese di ogni famiglia media italiana. Tra queste ci sono il mutuo o l’affitto, le bollette, l’auto con carburante e assicurazione, la spesa e i costi di normale mantenimento familiare. Gli imprenditori e le p.Iva che devono fare i conti con le tasse oltre a non avere nessuna tutela, ad esempio in caso di malattia o calo del lavoro. Allora quale percorso lavorativo conviene seguire basandosi sui guadagni?

Chi ha un guadagno più alto tra un dipendente, un lavoratore autonomo e un imprenditore

Per capire chi è il primo in classifica per guadagni da lavoro? L’unico modo per capirlo è osservare il rapporto del Mef emesso il 20 aprile che si basa sui dati rda accolti nel 2021 riguardo Irpef e Iva. Nel report si nota subito una forte differenza tra i redditi dichiarati dai lavoratori indipendenti, imprenditori e autonomi. Ma vediamo nel dettaglio i dati raccolti dal Ministero di Economia e finanze.

Ecco le diverse categorie e i relativi guadagni dichiarati nel 2021:

autonomi, il reddito medio dichiarato è di 60.520;

imprenditori con contabilità ordinaria, la cifra media di guadagno è di 47.750 euro;

imprenditori, contabilità semplificata, ricavo medio di 21.690 euro;

dipendenti, dichiarazione di reddito medio di 21.500 euro;

pensionati, l’importo dichiarato ha una media di 18.990 euro.

Bisogna tenere presente, però che le perdite avute da imprenditori e autonomi non vengono inserite nei dati raccolti e descritti nel report del Mef. Il calcolo dei redditi è stato effettuato prendendo in considerazione solo i redditi dei contribuenti che non hanno dichiarato nessuna perdita.