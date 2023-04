Bollette, nel 40% dei casi contengono errori: con questa app puoi scovarli

Arriva l’applicazione che aiuta a rintracciare gli errori di fatturazione nelle bollette di luce e gas. Uno strumento decisamente propizio vista la fase di rincari piuttosto marcata

Quante volte quando abbiamo ricevuto qualche bollette ci siamo detti “non è possibile, deve esserci un errore”. Una frase buttata lì per sfogare la propria rabbia. In realtà però può corrispondere al vero e d’ora in poi ci si può avvalere di uno strumento per scoprirlo.

Recentemente è stata istituita una nuova applicazione che aiuta a trovare le possibili imprecisioni per quanto riguarda la fatturazione, che in media possono capitare anche il 40% delle volte.

Qual è l’applicazione che consente di scovare gli errori in bolletta

Prezzi applicati erroneamente, ritardi nelle comunicazioni, imposte non dovute o persino addebiti di voci non richieste. Tutto ciò può essere portato alla luce da Billoo, applicazione che consente di risparmiare sui costi della fornitura energetica. Ideata nel 2021 con un investimento di appena 25mila euro, ha ottenuto circa 10mila download e sta continuando il suo percorso di crescita.

L’obiettivo è quello di farla diventare consulente energetico digitale degli italiani direttamente dallo smartphone. A marzo 2023 la società ha chiuso con un finanziamento potendo così aumentare il proprio capitale di 1 milione di euro. Risorse utili da reinvestire per sviluppare la soluzione e il lancio commerciale della piattaforma.

Una vera e propria rivoluzione testimoniata anche da Giovanni Baroni, Presidente e Fondatore di Billoo: “Stiamo lavorando da anni per offrire ai consumatori un’app intuitiva, facile e utile. Oggi siamo pronti ad offrire i nostri nuovi servizi a migliaia di persone e aziende”.

Per quanto concerne il suo funzionamento basta scaricare la app Billoo da Apple Store o Play Store e poi passare alla revisione della bolletta. Un passaggio che richiede pochissimi secondi: si carica il PDF di una bolletta e Billoo penserà a tutto. Archivia fatture energetiche di fornitori differenti e controlla una per una tutte le voci della bolletta assicurandosi che appunto non ci siano errori.

Inoltre valuta la bolletta facendo dei calcoli precisi per poi rilasciare una sorta di pagella. Ti avvisa se stai pagando troppo “invitandoti” a cercare una soluzione alternativa che consenta di avere un risparmio. Grazie al piano Biloo Pass si possono avere ancora più servizi, come ad esempio la gestione delle pratiche di reclamo per la richiesta di rimborsi in caso di imprecisioni in bolletta oltre che offerte esclusive non presenti sul mercato. Non resta che scaricare l’applicazione e fare un test.