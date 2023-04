Stare troppo tempo alla guida fa male: lo studio rivela i possibili rischi

Guidare per un lasso di tempo piuttosto elevato può comportare delle problematiche nel lungo periodo. Cosa dice a tal proposito uno studio recente condotto sul tema

L’automobile è un mezzo di trasporto importantissimo per poterci spostare ma non bisogna nemmeno abusarne oltremodo. Infatti più tempo si passa in auto più ci si espone ad una serie di pericoli di non poco conto. Il primo in assoluto è quello di poter incorrere in incidenti stradali.

Ma non è l’unico rischio da mettere in preventivo. Secondo una recente ricerca scientifica condotta dagli scienziati dell’Havard e del Beijing Institute of Technology ci sarebbero anche altri aspetti che possono minare la salute degli automobilisti. Uno in particolare è piuttosto insospettabile. Scopriamolo insieme.

Per quale motivo stare in auto per troppo tempo “fa male”

Si tratta dell’odore “di nuovo” presente nella automobili appena uscite dalla concessionaria. I ricercatori per dimostrare ciò hanno messo dei sensori all’interno di un SUV per monitorare i livelli delle 20 sostanze chimiche che solitamente vengono rilasciate dai materiali presenti in auto durante il processo di degassaggio.

Queste sostanze sono potenzialmente pericolose per la salute umana e sono classificate come cancerogene. Lo studio ha quindi appurato che chi passa più di un’ora e mezza in una macchina nuova (e non solo) si espone ad un certo quantitativo di prodotti chimici che superano il limite consentito.

Ad aggravare la situazione è il caldo che può far aumentare ulteriormente la soglia delle sostanze deleterie. I ricercatori hanno anche stimato il rischio di cancro per i conducenti che inalano (ma anche tramite assorbimento cutaneo) formaldeide, acetaldeide e benzene durante la guida.

Dunque al contrario di quanto si pensa erroneamente la sicurezza dei conducenti ma anche dei passeggeri di una macchina può essere intaccata anche da questi fattori e non solo da possibili disattenzioni o trasgressioni del Codice della Strada. Quindi, guidare si, ma senza esagerare perché altrimenti si va in contro alle patologie sopracitate.

Al tempo stesso anche un’auto datata può emettere odori e quindi gas nocivi. Quindi è bene non demonizzare oltremodo solo le vetture appena acquistate o comunque non troppo vecchie. Laddove sia possibile è bene prediligere una bella camminata a piedi che è di gran lunga più salutare e non solo per il benessere fisico, bensì anche per quello mentale. Chiaramente questo ragionamento non possono farlo tutti visto che molte persone sono “costrette” a colmare lunghe distanze ogni giorno per andare al lavoro.