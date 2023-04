Carta d’identità elettronica: in questo modo puoi averla sempre sullo smartphone

La Carta d’Identità Elettronica è sempre più richiesta. Scopriamo il trucco che consente di averla e utilizzarla direttamente sul proprio smartphone

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è ormai il futuro dell’autenticazione informatica. Pian piano sta prendendo il posto dello SPID grazie al suo chip che consente di poter conservare numerose informazioni. Inoltre è utile per effettuare parecchi accessori pubblici.

Per effetto di ciò lo Stato Italiano ha aperto ad una soluzione a dir poco innovativa. Infatti, la CIE sarà utilizzabile sullo strumento più utilizzato dalle persone, ovvero lo smartphone. Con pochi semplici passaggi e un modello abilitato per usare la CIE il gioco è fatto. Andiamo a vedere nello specifico come avvalersi di questa comodità.

Cosa serve per mettere la Carta d’Identità Elettronica sul telefono

Le potenzialità di questo documento digitale stanno vendendo fuori alla grande in quest’ultimo periodo tant’è che lo SPID in futuro potrebbe essere dismessa o inglobata nella CIE. Quindi basterà solo quest’ultima per accedere ai servizi della pubblica amministrazione e non solo. Insomma un vero e proprio passe-partout.

Ma in che modo si può sfruttare questo strumento sul proprio dispositivo mobile? In passato c’era bisogno di un lettore smart card abbastanza oneroso e difficile da installare su un telefono. Ora invece ci si può avvalere della CIE su quasi tutti gli smartphone in circolazione. L’importante è che sia dotato di NFC (Near Field Communication), tecnologia abbastanza comune sui cellulari di ultima generazione. Solo quelli più vecchi ne sono sprovvisti.

Una volta che si hanno a disposizione la Carta d’Identità Elettronica fisica e uno smartphone con la funzione sopracitata non resta che avere il PIN o il PUK della carta. Questi vengono distribuiti in due parti. La prima viene fornita quando si fa richiesta della CIE, la seconda sul foglio in cui viene recapitata a casa la carta fisica.

Il passaggio successivo per usare la CIE sullo smartphone è scaricare l’app CieID ufficiale dello Stato. A questo punto non manca più nulla, si può procedere con la registrazione della carta e con il conseguente accesso. Per registrarla è necessario aprire l’app, cliccare su “Registra la tua carta” e inserire il Pin.

Nella schermata successiva si deve invece usare la carta fisica. Va attivata la funzione NFC e poi va appoggiata la Carta d’Identità sul retro della parte alta del telefono. L’app CieID comincerà quindi a rilevare il chip che dovrà rimanere a contatto per una decina di secondi. Se la procedura è andata a buon non resta che utilizzare la carta per i servizi di cui si ha bisogno.