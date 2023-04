Incidente a Ciro Immobile, il tram ha sempre la precedenza? Cosa dice il codice della strada

Dopo il brutto incidente che ha visto coinvolto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, in molti si chiedono se i tram hanno sempre la precedenza. Vediamo cosa prevede il Codice della Strada.

La scorsa domenica intorno alle 8:30 del mattino, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, si è schiantato con la sua auto contro il tram della linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio. Il noto calciatore, in seguito all’impatto, ha rimediato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta di una costola, mentre, hanno riportato solo lievi ferite le due figlie che erano a bordo. Fortunatamente, Immobile è stato dimesso solo dopo un paio di giorni e, subito, ha tranquillizzato e ringraziato, amici e tifosi attraverso il suo profilo Instagram.

Sotto uno scatto che ritrae la sua numerosa famiglia, il bomber ha scritto: “Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte”.

Intanto, mentre i vigili urbani della Capitale lavorano per ricostruire le dinamiche dell’incidente, sono tante le curiosità che riguardano l’accaduto. Ad esempio, in molti si chiedono se i tram hanno sempre la precedenza. Vediamo cosa prevede il Codice della Strada.

Il tram ha sempre la precedenza? Cosa dice il Codice della Strada

Il Codice della Strada prevede la precedenza ai veicoli di polizia, antincendio e autoambulanze con la sirena in funzione, oltre ai veicoli circolanti su rotaie come i tram. Sebbene, però, siano previsti dei privilegi per questi mezzi, non sono del tutto sollevati dall’obbligo di precedenza. Infatti, all’articolo 145 del Codice della Strada è sancito quanto segue “Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione”. Dunque, i veicoli speciali hanno sempre la precedenza salvo segnaletica precisa. Come specifica lo stesso articolo al comma 9 “i conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza, come triangolo o Stop”.

In più, come spiega il comma 7 dello stesso articolo “è vietato impegnare un’intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni”.

Dunque, considerato quanto previsto dal nostro Codice della Strada non resta che aspettare la ricostruzione della dinamica da parte delle autorità competenti.