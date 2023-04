Hai mai lavato il viso con l’acqua frizzante? Tutti i benefici che puoi ottenere

Vediamo perché lavare il volto con l’acqua frizzante fa bene alla pelle. Si tratta di una frontiera sempre più in auge della beauty routine

Prendersi cura di sé è fondamentale, ci fa sentire meglio e migliora la nostra autostima. Di sicuro, il tutto, inizia con una buona detersione del viso. Ormai, anche sui social, non si fa altro che parlare di una routine giornaliera sia per il visto che del corpo. A tal proposito, diversi sono i brand che propongono prodotti per tutti i tipi e anche di diverso prezzo.

Spesso si genera anche tanta confusione e si rischia di utilizzare un prodotto non adatto alla nostra pelle. Infatti, c’è chi ha una pelle secca o al contrario più grassa, poi ci sono i sieri, creme idratanti e tanti altri prodotti ancora. Si deve partire però dalla base, ovvero dal lavaggio del viso. L’ultima novità non propone prodotti costosi o difficili da reperire, anzi, non serve altro che acqua frizzante.

Acqua frizzante: perché sceglierla e come utilizzarla per detergere il viso

In Oriente, specialmente in Giappone e in Corea, la pratica di lavarsi il viso con acqua frizzante è un’abitudine diffusa già da diverso tempo. Ma sembrerebbe sempre più in auge anche nei paesi occidentali proprio perché quest’elemento riesce a garantire maggior tonicità e detersione massima.

A consigliarla per il lavaggio del viso sono anche diversi dermatologi, proprio perché il ph naturale dell’acqua frizzante è ben più basso dell’acqua che esce fuori dai classici rubinetti. Nel primo caso si parla di un ph che si attesta tra i 2 e i 3, mentre nel secondo tra i 6 e i 7,8. La differenza quindi sembrerebbe anche abbastanza marcata, dato che il ph dell’acqua naturale risulta essere aggressivo per la pelle del viso e sconsigliato soprattutto per cuti sensibili e predisposte a varie allergie.

L’acqua frizzante invece avrebbe un ph acido, maggiormente compatibile con quello naturale della pelle del viso. Ciò significa che non causa secchezza o irritazioni e, inoltre, permetterebbe di eliminare le varie impurità in eccesso, penetrando in profondità. Per queste ragioni, è adatta a chi soffre di acne o pelle grassa per il suo effetto depurante. Inoltre, l’acqua frizzante agisce come un vasodilatatore, per cui garantisce una maggiore circolazione del sangue.

Il risultato è dunque quello di una pelle liscia, tonica, luminosa e giovane più a lungo. Come utilizzarla? Secondo gli esperti bisognerebbe usufruirne al mattino, a temperatura ambiente. L’ideale sarebbe proprio riempire una bacinella e immergere totalmente il viso per 10-20 secondi. Ma per semplificare il tutto si possono anche utilizzare dei batuffoli di cotone per passare sul viso questo tipo di acqua, anche per solo tre volte alla settimana. La pelle sembrerà più compatta e luminosa fin da subito, provare per credere.