Coppie in crisi: i segnali e le frasi tipiche che indicano la fine della relazione

Ci sono diversi fattori analoghi che riguardano le crisi tra le coppie. Vediamo quali sono nel dettaglio cercando di scorgere quei segnali che spesso non vengono recepiti immediatamente

L’amore è qualcosa di talmente irrazionale e strano che è impossibile viverlo allo stesso modo. Ognuno ha sensazioni e percezioni diverse che quando si vanno a collimare possono dare vita a qualcosa di unico e straordinario. E poco importa se si hanno 20,30, 40 o 50 anni, la passione può travolgere le persone in qualunque momento.

Passata la prima fase “d’incanto” si entra nel vivo della relazione. Il rapporto si evolve e non sempre però prende la piega desiderata. Può infatti capitare che possa sfociare nella mancanza di interesse, nella noia, nel calo del desiderio, nella mancanza di voglia di condividere o addirittura del desiderio di evasione dal legame.

Crisi di coppia: quali sono i segnali che lasciano presagire la rottura

Esistono però alcuni segnali piuttosto comuni che a prescindere dalla peculiarità di ogni coppia possono essere dei veri e propri campanelli d’allarme. Dei particolari che lasciano intendere che la storia si sta incanalando verso una crisi più o meno marcata. Il problema è che non è facile osservarli, spesso infatti si tende a sottovalutare la cosa e a pensare che “in tutte le coppie va così”.

Nulla di più sbagliato. Quando si sta con una persona non bisogna mai dare nulla per scontato o pensare che tutto sia dovuto. Analizzare ogni singolo aspetto può essere fondamentale per superare le fasi calanti che sono più che fisiologiche nel corso degli anni. Tornando ai segnali, la diminuzione della frequenza e dell’intensità della vita sessuale seppur possa essere in parte normale dopo tanto tempo, va comunque attenzionata. Un eccesso sotto questo punto di vista può rappresentare l’anticamera della fine del rapporto.

Non fare progetti insieme a breve e lunga durata è un altro chiaro indizio che c’è qualcosa che non va. Sopraggiunge l’abitudine e la fantasia va affievolendosi. Avere degli obiettivi da raggiungere con il proprio partner può invece dare nuova linfa alla relazione.

Essere sempre in conflitto o peggio ancora in competizione sono altri comportamenti deleteri che possono anche avere la meglio sui sentimenti. Guai a sfociare nell’essere possessivi (nessuna persona appartiene a qualcun altro) o nell’essere accudenti. In questo secondo fase si finisce per diventare più un genitore che un compagno/a. Lasciarsi andare a critiche eccessive e a priori e umiliare la propria dolce metà solo allo scopo di godere della dipendenza che si esercita su di essa, sono altri atteggiamenti che vanno ad intaccare diverse storie d’amore.