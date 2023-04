Dove puoi vendere monete e banconote rare azzerando ogni rischio

Ecco attraverso quali canali si possono vendere banconote e monete di un certo valore evitando spiacevoli inconvenienti. Tutto quello che c’è da sapere in merito

La numismatica è un orizzonte talmente variegato che solo chi lo vive al suo interno può capire realmente. Infatti l’esperienza gioca un ruolo determinante quando si maneggiano banconote e monete rare o comunque di un certo valore.

Quindi se ci si ritrova tra le mani un esemplare che potenzialmente potrebbe essere appetibile per i collezionisti è meglio essere cauti e passare da chi questo settore lo vive quotidianamente. Ma quali sono i migliori modi per vendere banconote e monete di vecchia o data o di tiratura limitata?

Banconote e monete rare: i migliori canali di vendita per fare affari in sicurezza

Esistono diversi negozi di numismatica che sono interessati ad acquistare monete e banconote di raro valore, ma in quel caso bisogna considerare la percentuale di guadagno per il negoziante. La principale alternativa è rivolgersi ai collezionisti privati. Attenzione però, questa strada comporta una serie di rischi maggiori.

Il consiglio è quello di chiedere prima il parere di un esperto per farsi trovare preparati all’incontro e poter avere un’idea più chiara di quello che è il potenziale del “tesoretto” che ci si ritrova tra le mani. Farsi vedere inesperti può essere un vantaggio di non poco conto per i privati, i quali potrebbero spingere per farsi accordare un prezzo più basso vantandosi delle propria esperienza nel campo.

L’ultima pista è quella online. Sicuramente è più all’avanguardia ma probabilmente è la più pericolosa. Sul web sono tanti i personaggi che si spacciano per cultori della numismatica con il solo obiettivo di impadronirsi del denaro altrui. Da non tralasciare nemmeno la questione delle commissioni che possono portare ad un guadagno di gran lunga inferiore rispetto a quello sperato.

In linea generale comunque anche chi è profano in materia deve sempre tenere a mente i tre capisaldi della numismatica. Infatti i tratti che rendono unica una banconota o una moneta sono la rarità, la tiratura e lo stato di conservazione. Quindi può essere che un esemplare sia quasi irreperibile sul mercato e che uno dei pochi disponibili non sia tenuto benissimo. Per forza di cosa il valore non può essere il medesimo dei pezzi in “fior di conio”, ovvero che non presenta nemmeno un graffio o segno del tempo ed è integra praticamente come se fosse stata appena coniata.