Quanto costa costruire un razzo come quello lanciato (ed esploso) di Elon Musk

Elon Musk, il multimiliardario sudafricano famoso per aver acquistato Twitter e per essere a capo della Tesla ha da tempo investito anche nel settore spaziale.

Uno degli ultimi progetti portati a termine è la costruzione ed il lancio di uno dei razzi spaziali più grandi mai realizzati. Nonostante la breve durata del suo volo, l’evento ha segnato per sempre la storia della Terra.

L’obiettivo della missione spaziale era quello di lanciare in orbita un razzo dalla dimensione di 120 metri il quale avrebbe dovuto separarsi e poi atterrare nell’oceano hawaiano. Il progetto di Elon Musk è quello di creare un mezzo che possa portare gli uomini a bordo di moduli riutilizzabili prima sulla Luna e poi successivamente su Marte.

Il test che prevedeva il lancio dello Starship è stato effettuato il 20 Aprile in una base spaziale di Boca Chica e nonostante sia stato il quinto tentativo è l’unico razzo ad oggi che è riuscito a distaccarsi dalla base ed a volare per 30 chilometri. Anche se lo Starship in orbita non è riuscito a dividere i moduli come programmato, l’impresa del lancio è da considerarsi compiuta.

Il razzo è partito grazie ai motori che hanno raggiunto i 2.800 gradi centigradi e lo hanno spinto nel cielo all’incredibile velocità di 680 chilometri orari. Questo esperimento sarà fondamentale per continuare ad avanzare nell’innovazione tecnologica che, seppur privata, potrà portare enormi cambiamenti nel futuro della Terra.

Quanto è costato il lancio di SpaceX

Elon Musk è attualmente l’uomo più ricco sulla Terra, a confermarlo è Forbes con la sua classifica annuale e, pur vantando un conto in banca che supera i 200 miliardi di dollari, ogni tentativo di lancio può arrivare a costargli ben 2 miliardi di dollari. L’investimento sul “fallimento” era però preventivato, infatti Musk alla fine dell’esperienza con la Starship ha dichiarato felice che si sta già lavorando per programmare il prossimo lancio.

I complimenti del capo della SpaceX sono di sicuro bene accetti dai suoi collaboratori che potranno lavorare ad uno dei progetti più elettrizzanti presenti sul pianeta, secondo gli esperti però le possibilità che un razzo esploda ancora prima di staccarsi da terra sono altissime, circa del 70% e proprio per questo ogni test risulta essere essenziale per imparare a costruire mezzi sempre migliori.

In un futuro prossimo quindi si potrà assistere alla creazione di un mezzo di trasporto diretto per la Luna o per Marte che costerà ai 100 passeggeri un biglietto da circa 2 milioni di dollari.