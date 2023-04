Dimmi come parli e ti svelerò un tratto unico della tua personalità: il simpatico test

Ecco un test della personalità che riguarda la voce. Può aiutare a capire un tratto finora sconosciuto della propria personalità. Come funziona

I tratti che compongono la personalità di una persona sono così tanti e variegati che non sempre si riescono a scorgere. Alle volte sono sconosciuti anche a noi stessi e impariamo a scrutarli nel tempo. Per poterli comprendere è bene osservare il temperamento e il carattere che sono segni distintivi della persona.

Ma non è tutto. Anche altri aspetti possono essere indicativi sotto questo punto di vista. Uno di questi è la voce. In base al tono che solitamente assume un determinato soggetto si possono ipotizzare diverse cose sul suo conto. A tal proposito ecco un test decisamente curioso. Andiamo a provarlo insieme.

Test di personalità: gli abbinamenti tra le tipologie di voce e la personalità

Le opzioni sono la parlata moderata, lenta e veloce. La prima è indice di una persona particolarmente sicura di se stessa. Ha grande capacità di ragionamento e grazie a questa sua caratteristica riesce ad ottenere grandi risultati. Conosce i propri limiti e sa fino a che punto si può spingere. È consapevole che non si può fare tutto nella vita e sa essere moderato sia nelle azioni che nei toni.

La parlata lenta è sinonimo di razionalità. Chi ha questa tonalità di voce riflette con calma prima di prendere una decisione e la analizza nel minimo dettaglio in ogni situazione. Questa riflessione costante alle volte si può rivelare controproducente. Infatti le occasioni passano e non sempre si fa in tempo a coglierle. È bene quindi rammentare che alcuni treni passano una sola volta nella vita.

Chi parla veloce è chiaramente una persona che fa dell’impulsività una delle sue caratteristiche principali. Si fida tanto di se stesso e non ha bisogno di molto tempo per ragionare prima di prendere una decisione importante. Vive la vita in maniera troppo accelerata e fa fatica a godersi il presente perché è tremendamente spaventato dal futuro.

Non resta che provare per capire quale tra le tre è la propria parlata predominante e qual è di conseguenza il proprio profilo. Chiaramente è da intendersi come un gioco che seppur realistico non può dare una dimensione totale di una persona. La personalità è infatti influenzata anche dalle esperienze personali, dalla realtà in cui si nasce e anche dalle frequentazioni più assidue. Quindi è bene non farsi impressionare dai risultati del test.