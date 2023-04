Essere felici al lavoro si può: basta seguire questi pochi semplici consigli

Secondo molti lavoratori la felicità sul lavoro è un fattore essenziale per rendere al meglio. Ecco in che modo si può raggiungere questa basilare condizione

Il tempo che passiamo sul posto di lavoro è parte integrante della nostra esistenza. Infatti la stima è che trascorriamo circa 90mila ore al lavoro nell’arco della vita. Che sia in ufficio, in un negozio o magari in viaggio, in questi frangenti dobbiamo pensare a fare il nostro dovere e al contempo cercare di essere felici.

A tal proposito la Glickon, azienda specializzata nella realizzazione di software per le risorse umane ha raccolto dei risultati decisamente interessanti in merito. Andiamo a scoprirli insieme.

Felicità sul lavoro: i modi più semplice per ottenerla

Sono stati intervistati diversi lavoratori e l’80% di questi ha dichiarato che la relazione tra lavoro e felicità è fondamentale, mentre per la quasi totalità (circa il 97%) essere felici rende anche più produttivi. Anche gli altri dati venuti fuori sono rassicuranti: ben oltre il 66% si dichiara contento rispetto alla posizione che occupa.

Non è lo stesso per quel che riguarda le mansioni: solo il 34% ha dichiarato di fare ciò che aveva sempre desiderato a fronte di un 37% che si è adattato ma si ritiene comunque soddisfatto. Il 46% però vorrebbe cambiare lavoro per trovare finalmente la felicità. Pur di riuscirci sarebbe disposto anche a rinunciare a qualche benefit o qualche centinaia di euro sullo stipendio. La logica conseguenze è il 65% che ha vissuto con felicità le proprie dimissioni.

Ciò non significa che i soldi non contino, anzi, insieme ai rapporti con i colleghi sono fattori che gli intervistati hanno sottolineato a più riprese. Ma qualora non si goda di questa felicità e non si riesca proprio a trovarla cosa bisogna fare per ripristinarla o per costruirla? La prima cosa è farla dipendere dal proprio “centro” e non dalle condizioni esterne. Concentrarsi su se stessi alle volte può essere decisamente sano.

Inserire nella propria quotidianità dei piccoli rituali che ci fanno star bene è di estrema importanza. Un esempio calzante può essere una passeggiata dopo il lavoro o bere una tisana calda la sera. In generale quel che conta è fare qualcosa che ci faccia sentire meglio. Accogliere opportunità inaspettate (si pensi ad una trasferta di lavoro) e imparare a trovare il “bello” in ciò che si svolge sono quei tocchi finali che ci possono aiutare in questo percorso che non è propriamente semplice.