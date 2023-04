Tradire il partner senza rendersene conto, purtroppo è possibile: i segnali inequivocabili

Il tradimento è notoriamente la pietra tombale di qualsiasi relazione. Alle volte però può capitare in maniera quasi del tutto inconscia. Cerchiamo di scoprire di più in merito

La prima fase di una storia d’amore è notoriamente quella in cui tutto è meraviglioso e dove la passione e la voglia di stare insieme regnano sovrane. Col passare degli anni però lo scenario cambia e non sempre si trovano gli equilibri giusti in grado di fornire nuova linfa vitale al rapporto.

Quando si cade nel vortice della mancanza di entusiasmo si possono innescare tutta una serie di meccanismi che possono portare ad un allontanamento fino ad arrivare al tradimento. Attenzione però. In questa sede non si intende solo quello fisico, ma anche altre modalità per lo più idealistiche.

Tradire senza accorgersene: i chiari segnali che non lasciano dubbi

Spesso si tende a trascurare questi aspetti, anche perché a differenza dell’infedeltà materiale sono latenti ma non per questo meno dannosi per il benessere della coppia. Alle volte si tende addirittura a giustificarli per non ammettere a se stessi e al proprio partner che non c’è più la complicità dei primi tempi.

In altri frangenti nemmeno ci si accorge quando si passa il confine in cui si inizia a mancare di rispetto al proprio partner. Ma quali sono questi atteggiamenti che possono portare la coppia alla deriva? Uno decisamente sottovalutato è mettere i figli dinanzi a tutto. Attenzione però. Naturalmente quando arrivano diventano il fulcro di tutto, ma non bisogna dimenticarsi della propria dolce metà.

Il tradimento del partner può avvenire anche emotivamente, semplicemente riponendo fiducia un qualcun altro. Quando infatti si inizia ad essere confidenti con un’altra persona quasi alla stregua di come lo si era con la persona con cui si ama, significa che qualcosa non va e che si sta iniziando a sostituirla.

Stare spesso al telefono mentre si passa del tempo soli soletti è un chiaro indice di preferire gli altri. In generale già sostituire l’interazione reale con quella mediata è indice di insofferenza nei confronti della persona che si ha davanti. Utilizzare la carta di credito del marito o della moglie a sua insaputa può essere un altro grave problema. Non è una questione economica, ma di fiducia che si spezza. Sempre meglio essere chiari in tal senso, a meno che non si ha qualcosa da nascondere.

Passare più tempo con gli amici e lamentarti del tuo partner mentre sei con loro sono due azioni combinate che seppur non siano paragonabili ad un tradimento reale hanno comunque un certo grado di meschinità. Quando si ama non si “sparla” così a cuor leggero. Dunque, se si notano questi particolari nel medio periodo è bene porsi qualche domanda sulla stabilità del proprio legame.