C’è un paese in cui regalano le case sfitte: dove andare per poterne approfittare

Si tratta di uno stato piuttosto amato dagli italiani e in questo periodo regalano le case sfitte. Andiamo a scoprire di più in merito a questa opportunità

Acquistare casa in questa fase storica è un passo non propriamente semplice, anzi, si preannuncia piuttosto arduo. Tra i prezzi degli immobili alle stelle, i tassi dei mutui non propriamente bassi (per usare un eufemismo) ed eventuali spese di ristrutturazione la strada è nettamente in salita.

Per chi non può permettersi queste spese, esistono varie alternative tutte da scoprire. In Italia si possono comprare le case a 1 euro, ovvero il prezzo di un caffè. A ciò va affiancato un progetto di ammodernamento, che prevede comunque un certo dispendio economico.

Case sfitte in regalo: ecco qual è il paese dei balocchi

È all’estero invece? Qual è la situazione? In Giappone ad esempio hanno avuto a dir poco stravagante. Il progetto sociale prevede la concessione di case lasciate vuote per lunghi periodi. Chiaramente bisogna rispettare alcune tassative regole. Questo perché i proprietari non avendo più chissà quale interesse non vogliono pagare le tasse su degli immobili che da tempo non rappresentano una più una fonte di rendita. Una situazione piuttosto paradossale che sta creando diverso scompiglio nel paese del Sol Levante.

Al pari di quanto accade in altri paesi anche in Giappone le case si trovano fuori dai grandi centri come Osaka, Tokyo e Kyoto. In pratica nelle aree rurali che ormai vengono sempre più abbandonate. La logica conseguenza è che ci sono sempre più immobili sfitti. La stima è che in Giappone ci siano circa 8 milioni di abitazioni che rientrano in questa categoria.

Di fatto è una sorta di scelta obbligata per evitare che si concretizzi l’alternativa che è di gran lunga peggiore. Lasciandole così abbandonate per troppo tempo, le case si trasformerebbero in ruderi (talvolta pericolosi) e andrebbero poi abbattute. Un altro fattore che ha portato all’aumento di questo fenomeno è la diminuzione delle nascite.

Anche in Giappone il trend è il medesimo dei paesi occidentali: si fanno sempre meno figli e per questo molte abitazioni restano inutilizzate. Dunque una gran bella opportunità anche perché nel paese asiatico il mercato immobiliare non è troppo diverso da quello italiano. La media è superiore appena di qualche punto percentuale, ma i prezzi sono decisamente paragonabili. Il fattore posizione è un tema comune che influenza e non poco la valutazione con le grandi città che stanno diventando sempre più proibitive.