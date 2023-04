Bikinioff: l’app che ti aiuta a “spogliare” le persone fa discutere il web

Bikinioff è un’app ormai famosissima tra i più giovani. Il sistema crea dei falsi nudi piuttosto realistici, ma per forza di cose ha già sollevato numerose polemiche

La tecnologia non sempre è un bene. In molti casi può aiutarci a risolvere delle situazioni e a semplificarci la vita, in altri però può essere deleteria. È il caso del Bikinioff un’app che sta letteralmente spopolando soprattutto tra i ragazzi.

Si tratta di un sistema che crea automaticamente dei nudi falsi piuttosto realistici e non ha limitazioni di età per quanto riguarda l’accesso. Un ulteriore particolare che ha contribuito ancor di più a far diventare questo strumento un vero e proprio boomerang.

Bikinioff: come funziona e quali sono state le conseguenze in seguito al suo utilizzo

Infatti non imporre nessuna condizione ferrea ai minorenni al giorno d’oggi può provocare degli effetti a cui difficilmente si può rimediare. In tal senso è emblematico il caso accaduto nella provincia di Roma dove una una scuola media sulle chat di Whatsapp sono iniziate a circolare alcune foto di cinque studentesse di 13 anni completamente nude create con l’ausilio di Bikinioff.

Un episodio che ha subito destato scalpore anche perché le ragazze non si erano mai prestate a foto del genere ed è quindi stato accertato l’utilizzo di questa tecnologia che però in Italia sembra in dirittura d’arrivo. I 14enni che hanno creato le immagini sono indagati per produzione di materiale pedopornografico.

In merito a questo e ad altri avvenimenti analoghi è intervenuto il garante dell’Infanzia delle Regione Lazio Monica Sansoni: “Non si tratta di una ragazzata. Sono diverse le segnalazioni che riceviamo ogni settimana sulle diverse modalità di creare immagini a sfondo pedopornografico. Per questo sto organizzando degli incontri nelle scuole, nelle parrocchie e nei luoghi dove si pratica sport per dare la giusta preparazione sui pericoli del mondo virtuale sia ai ragazzi che ai genitori. Dobbiamo trovare delle soluzioni per evitare queste situazioni sgradevoli”.

Tornando all’applicazione in realtà è un bot, cioè un programma che esegue azioni ripetitive come un robot e che crea immagini che fanno leva sull’intelligenza artificiale per elaborare foto che spesso risultano indistinguibili dalle originali. Si può accedere solo tramite Telegram e basta inviare la foto al bot e in pochi istanti vengono rimossi gli abiti. La prima è gratuita mentre per le successive bisogna acquistare dei crediti pagabili con carte di credito, Pay Pal, Google Pay e anche con le criptovalute.