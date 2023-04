Rifarsi naso e seno, ora può farlo chiunque: quanto costa e dove bisogna andare per risparmiare

La chirurgia estetica è sempre più in aumento e tra gli interventi più comuni ci sono quelli al seno e al naso. Quanto costano questi piccoli accorgimenti e come spendere meno

Il “ritocchino” al giorno d’oggi è praticamente consuetudinario e non c’è chissà quale differenza tra uomini e donne. Entrambi infatti qualora ne sentano la necessità si lasciano andare alla chirurgia estetica. D’altronde non c’è niente di male e soprattutto ognuno è libero di agire come meglio crede.

Tra gli interventi più in auge ci sono sicuramente quelli al naso e al seno. Ma quali sono i costi da preventivare? A chi bisogna rivolgersi? Esiste un escamotage per risparmiare? Insomma una serie di interrogativi a cui è necessario dare delle risposte più approfondite.

Dove rifarsi seno e naso all’insegna del risparmio

I prezzi sono strettamente correlati alla struttura a cui ci si rivolge e al chirurgo che effettuerà l’intervento. Partendo dalla rinoplastica, ovvero l’operazione inerente il naso, in Italia costa all’incirca sui 5.000 euro. Stesso discorso per la mastoplastica che chiaramente riguarda il seno.

Vanno valutate anche le tipologie del servizio che ci interessa. Per quanto concerne il seno esistono procedure additive (volte ad aumentare il volume del seno), riduttive (per diminuire il volume del seno) o di lifting. La rinoplastica invece non va confusa con la rinosettoplastica. La prima ha uno scopo meramente estetico, la seconda invece è fondamentale per chi ha difficoltà respiratorie causate dal setto nasale deviato.

Analizzati questi fattori basilari è bene capire qual è la propria disponibilità economica. Andare in cliniche scadenti solo perché costano di meno non è di certo un buon viatico. Solo recandosi all’estero si possono abbassare i costi senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza.

In giro per l’Europa sono diverse le opportunità. In particolar modo la Turchia diventata negli ultimi anni meta internazionale per chirurgia estetica, soprattutto per quanto riguarda il trapianto di capelli, la mastoplastica e la rinoplastica. Ad Istanbul e dintorni questo genere di operazioni non vanno al di sopra dei 3.000 euro. Con questi soldi però si ha la certezza di essere in mani sicure e professionali. Anche in Repubblica Ceca e Croazia si possono abbattere i costi in maniera considerevole. Il risparmio può essere anche di 2.000 euro che di questi tempi non è affatto male. In Croazia invece sia la rinoplastica che la mastoplastica hanno un prezzario che si aggira intorno ai 3.100 euro. Una bella differenza rispetto al Bel Paese.