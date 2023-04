Le cinque città più tranquille del mondo: dove rilassarsi tra natura e serenità

Ci sono alcune città in giro per il mondo che offrono tranquillità e al contempo tante attrazioni e itinerari naturali. Ecco dove si trovano questi angoli di paradiso

La vacanza è un’esperienza di vita puramente soggettiva. C’è chi la vede come un’occasione per divertirsi e chi invece la concepisce come un’opportunità rilassarsi e vivere qualche giorno in totale tranquillità. Un modo per staccare completamente la spina e ricaricarsi in vista del rientro.

Soprattutto quando si è sottoposti a ritmi frenetici di lavoro si opta spesso per questa opzione. Per questo la scelta del posto diventa ancor più importante. Chiaramente vanno scartate le mete dove spiccano confusione movida e privilegiate quelle che possono garantire quella quiete che tanto si desidera.

Le cinque città più tranquille al mondo: scopriamole insieme

Si tratta di location che riescano ad abbinare anche tanta natura e poco inquinamento. Ciò non significa però isolarsi dal mondo, esistono infatti diverse località anche cittadine in grado di abbinare queste importanti caratteristiche. Una di queste è Juneau capitale dell’Alaska inserita al primo posto tra le città più tranquille del mondo dal portale di viaggi inglese Travelbag, che ha condotto uno studio dettagliato a riguardo. Una destinazione sconosciuta a tanti che però sa regalare emozioni importanti oltre che pace e serenità in grado di allettare i viaggiatori più calmi. Si può inoltre godere di 420 chilometri di sentieri tutti da scoprire.

Cambiando totalmente latitudine al secondo posto c’è Wellington ridente capitale della Nuova Zelanda. Immersa tra le colline da cui si possono scrutare degli incantevoli paesaggi e respirare un’aria sana e pulita, è una destinazione ricca di attrazioni. La peculiarità è la spiaggia di sabbia dorata (Oriental Bay) in grado di rigenerare chiunque sia reduce da una fase di forte stress.

Rimanendo in Nuova Zelanda anche Auckland che occupa il terzo posto della speciale graduatoria permette di godersi una bella fetta di tranquillità. Il verde e la natura dominano sovrani e favoriscono quella pace dei sensi di cui molti viaggiatori sono alla costante ricerca.

Completano la top five due città che non sono molto lontane da quelle neozelandesi. Infatti il teatro di queste ultime due mete è l’Australia altra terra che pullula di pace. In tal senso spiccano Perth e Melbourne. La prima garantisce circa 11,5 ore di luce e di sole al giorno e nei dintorni è ricca di sentieri e parchi importanti come il Kings Park e il Giardino Botanico. I parchi sono una peculiarità anche di Melbourne. Tra i tanti spicca il Royal Botanic Gardens Victoria, un vero e proprio incanto naturalistico.