Allergie primaverili, niente paura: grazie a questi dispositivi puoi respirare meglio

La primavera lascia spesso in dote diverse tipologie di allergie che possono risultare decisamente fastidiose. Con questi apparecchi però la situazione può migliorare nettamente

Stanchi di dover fare i conti con starnuti, occhi rossi, tosse e asma durante il periodo primaverile? Purtroppo questa condizione non si può debellare definitivamente, ma di certo si può attenuare. Esistono infatti alcuni strumenti che aiutano a tenere più pulita l’aria dell’ambiente che viviamo.

Certo, da un punto di vista terapeutico è doveroso rivolgersi ad un medico, ma se a ciò si aggiungono alcuni accorgimenti, ecco che le allergie di primavera diventano di gran lunga più sostenibili. Ma quali sono i dispositivi tecnologici in grado di darci una mano? Eccoli nello specifico.

Allergie primaverili: i dispositivi tecnologici che possono garantire un’aria più pulita in casa

Un esempio calzante è dato dai moderni filtri Hepa presenti ormai nella maggior parte delle scope elettriche e dei robot aspirapolveri. Riescono a trattenere fino al 99,99% di particelle inquinanti. Utilizzando altri apparecchi che ne sono sprovvisti, alcune particelle microscopiche vengono reintrodotte nell’aria e quindi nell’ambiente. Per effetto di ciò la superficie sulla quale è stata passata l’aspirapolvere non è pulita al 100% e questo può essere piuttosto nocivo per chi è allergico ad esempio alla polvere o ai peli degli animali.

Ancor più calzanti in questi casi sono i purificatori d’aria. Eliminano le particelle inquinanti più grandi e gli allergeni garantendo maggiore freschezza. Sul mercato le alternative non mancano, ma la scelta finale va fatta in base a quello che è il proprio obiettivo. Ad esempio alcuni aiutano a sopperire anche alla secchezza dell’aria causata dai condizionatori.

I robot aspirapolvere invece accorpano praticità e al fascino tecnologico. I modelli più all’avanguardia sono in grado di aspirare la polvere e di lavare il pavimento grazie ad un apposito serbatoio d’acqua. Il radar 3D invece consente di muoversi in autonomia evitando anche gli ostacoli più piccoli.

E le scope elettriche? Possono sembrare aggeggi banali e sempre uguali, ma in realtà differiscono in maniera netta tra di loro. Comparare i prezzi e le caratteristiche è un’attività preliminare da fare assolutamente per acquistarne una che abbini qualità ed efficacia.

Un’altra valida alleata è la mascherina, con cui abbiamo imparato a familiarizzare a causa del Covid. Che sia chirurgica, di stoffa, FFP2 o FFP3 durante la fase primaverile ha un ruolo fondamentale. Indossarla riduce l’esposizione ai pollini che in alcuni soggetti ha degli effetti destabilizzanti. Il tutto grazie al sistema filtrante che a quanto pare non difende solo dai virus.