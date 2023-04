La ricetta per vivere a lungo: cosa dovresti mangiare secondo gli esperti

Uno dei segreti della longevità è l’alimentazione. Curarla a dovere può essere propedeutico ad arrivare alla vecchiaia godendo di buona salute

L’elisir della giovinezza non esiste, ma con qualche importante accorgimento riguardante lo stile di vita si può vivere più a lungo e godere di buona salute. Non si tratta di un vero e propria assioma, ma come dice un vecchio detto “tentar non nuoce”. Ma cosa bisogna fare nello specifico?

In primis rivedere la propria alimentazione. Prediligere alcuni cibi rispetto ad altri è un viatico fondamentale sotto questo punto di vista. Molti studiosi infatti partendo da alcune diete utilizzate dai popoli più longevi sono arrivati ad alcune conclusioni piuttosto rilevanti.

Vivere più a lungo: cosa bisogna necessariamente inserire nella propria dieta

In particolar modo sono stati presi in considerazione gli stili alimentari di alcune zone del Giappone dove vivono alcune delle persone più anziane del pianeta. Uno dei fattori che è venuto alla luce è che sulle tavole di questi individui dominano frutta e verdura, alimenti ricchi di fibre e vitamine e al contempo antiossidanti.

Ridurre uova, carne, latte e formaggi è un’altra caratteristica dello stile sano dei centenari che evitano rigorosamente anche alimenti ricchi di grassi e confezionati. Sempre presenti legumi, cereali integrali e pesce magro, ma in piccole porzioni. Non bisogna mai alzarsi da tavola con la pancia strapiena. Anche questo è un altro piccolo segreto che conduce sulla strada della longevità.

Da non trascurare la frutta secca che può essere consumata con una certa regolarità. L’alleato inaspettato invece è il cioccolato fondente, che dà la giusta energia e aumenta il buonumore. Completano la ricetta perfetta l’idratazione e l’attività fisica costante.

Finita qui? Niente affatto. Mangiare sano è la punta di una piramide che però prevede anche altre atteggiamenti da combinare quotidianamente. Non avere vizi come fumo e alcol ad esempio è già un grande passo, anche se un bicchiere di vino a tavola ogni tanto non ha mai fatto male a nessuno.

Evitare lo stress, nutrirsi di emozioni positive e godere di una buona qualità del sonno seppur possano sembrare fattori scontati vanno perseguiti costantemente e non vanno per niente sottovalutati. Infatti si rischia di vanificare tutto il “duro lavoro” che si porta avanti con la dieta se non si rispettano anche questi parametri. Resta comunque difficile da attuare come piano al giorno d’oggi, anche perché la provenienza dei prodotti dovrebbe essere rigorosamente a chilometro zero. Il che è piuttosto raro viste le grandi multinazionali presenti sul mercato