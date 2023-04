Monopattini, guidarlo può costarci una salatissima multa e persino la prigione

Il monopattino è un mezzo utilizzato da un numero sempre crescente di persone, ma guidarlo è spesso rischioso e può costarci una salatissima multa o, peggio ancora, la prigione.

Normalmente, i pericoli delle strade derivano da auto e moto che viaggiano ad alta velocità, tuttavia, di recente sono emersi nuovi inquietanti dati riguardo ai monopattini. Negli ultimi tempi, il monopattino è diventato un mezzo molto popolare tra gli italiani. Del resto, si tratta di un mezzo per spostarsi, piuttosto pratico ed economicamente più conveniente, rispetto ad auto e moto. Spesso, però, il modo in cui vengono guidati possono rappresentare un grosso pericolo per sé e per gli altri.

Proprio alla luce dei preoccupanti dati che sono emersi riguardo questi mezzi, nel nostro Paese, ma anche nel resto d’Europa, le istituzioni stanno mirando ad una forte stretta. In Francia, ad esempio, è passato un referendum per vietare i monopattini a noleggio.

Sulla scia dei cugini d’oltralpe, anche in Italia il vento sta cambiando e si va sempre più verso una forte stretta riguardo questi mezzi. Nello specifico, ci sono comportamenti che possono costare davvero tantissimo a chi è alla guida del monopattino. Si parla di multe salatissime, che possono arrivare a diverse migliaia di euro, ma può andare anche peggio. Infatti, in alcuni casi si rischia addirittura la prigione. Ecco cosa prevedono le normative italiane.

Quando guidare un monopattino può costarci caro

Dall’inizio dell’anno sono diverse migliaia i conducenti sanzionati per comportamenti pericolosi alla guida. Tra le violazioni più frequenti c’è il transito sui marciapiedi, il mancato rispetto dei semafori e della segnaletica verticale, oltre che la mancata osservanza delle regole sulla precedenza nelle strade. Tutti comportamenti estremamente pericoli per sé e per gli altri e che possono costare davvero molto caro ai trasgressori. Si parla, infatti, di circa tre mila euro di multa o, peggio, il carcere per chi non segue alcune regole stradali alla guida di questi mezzi.

In termini di sicurezza riguardo ai monopattini, le regole adottate un po’ da tutti sul territorio nazionale, partono dalla normativa che disciplina anzitutto i servizi di sharing. In più, con lo scopo di evitare gli scontri, di recente, si discute molto sull’utilizzo del casco, di targhe specifiche e soprattutto, si dibatte sull’introduzione di regole più stringenti in merito alla sosta selvaggia e al passaggio pedonale.

Infine, potrebbe essere presto introdotta l’età minima, la prova di guida, il controllo della salute e dello stato di lucidità dei conducenti di questi mezzi. Le multe applicate saranno proporzionali al grado di gravità dell’infrazione commessa e, in caso di gravi incidenti stradali, potrebbero essere guai seri.