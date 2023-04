Test personalità: scegli uno strumento musicale e scoprirai il tuo mondo interiore

Ad ogni strumento musicale è associato uno specifico profilo. In base a questa scelta si potranno capire alcuni aspetti importanti del proprio carattere

La musica è sicuramente un indicatore che aiuta a capire un po’ le persone che ci ritroviamo davanti. Preferire dei generi ad altri può essere un’informazione importante per poter azzardare delle ipotesi sulle alcuni tratti caratteriali. D’altronde il modo di dire “dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei” è sempre di estrema attualità.

Di conseguenza anche gli strumenti musicali stessi hanno una loro valenza in tal senso. A tal proposito il portale “greenme” ha proposto un gioco piuttosto divertente in cui abbina tre note tipologie (arpa, pianoforte e violino) ad altrettanti modi di essere. Andiamo a vederlo nello specifico tenendo conto che non deve essere preso alla lettera visto che si tratta di un esperimento.

Arpa, pianoforte e violino: ecco le tre personalità corrispondenti

Partendo dall’arpa, chi predilige questo strumento ha un mondo interiore in cui spiccano sensibilità e delicatezza. Naturalmente questi aspetti vengono riportati anche nella vita quotidiana. L’indole di queste persone è riservata e gentile e sanno accogliere i messaggi che arrivano dal loro cuore con grande umiltà e attenzione. Li fanno diventare dei veri e propri moniti che attuano nelle loro dinamiche di tutti i giorni.

I fan del pianoforte hanno una maggiore consapevolezza della propria interiorità e non si fanno travolgere da essa. Sono razionali ed intuitivi allo stesso tempo e hanno un carattere piuttosto equilibrato. Tra le loro caratteristiche fondamentali c’è la voglia di migliorarsi sempre curando ogni dettaglio.

Dulcis in fundo il violino. I cultori di questo strumento vivono in un mondo interiore tempestoso e caotico. Hanno un forte temperamento romantico che li porta ad essere un po’ estremi in tutto ciò che fanno. Non si pongono limiti o mezze misure per quanto riguarda fantasia e creatività. Si contraddistinguono per una personalità passionale, eccentrica e del tutto fuori dagli schemi.

Insomma, non ti resta che capire qual è il tuo strumento preferito tra i tre e potrai avere una fotografia più o meno veritiera della tua personalità. Chiaramente si può decidere anche in base ad una semplice simpatia e non solo perché si sa suonare o meno un determinato strumento. Provare non costa nulla e se non ci si ritrova in nessuna di queste descrizioni poco importa, probabilmente significa che nessuno di questi tre oggetti fa davvero al caso tuo.