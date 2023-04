In auto senza documenti, la svolta è ormai realtà: come funziona

Al momento è solo un’idea, ma sembra molto vicina a concretizzarsi. Basteranno pochi semplici click per mostrare alcuni importanti documenti relativi all’automobile

Quando si possiede un automobile è necessario avere sempre a portata di mano i documenti necessari inerenti la vettura. Inoltre sono indispensabili anche quelli personali che attestino l’abilità del conducente di saperla guidare. Sono di fatto i biglietti da visita che le forze dell’ordine ci richiedono durante i controlli di routine.

A quanto pare però quest’epoca sembra vicina alla conclusione. Infatti avere tutta questa documentazione in macchina può essere rischioso visto che in caso di furto potrebbe essere contraffatta. Niente paura, grazie alla tecnologia tutto sarà decisamente più semplice.

Documento unico di circolazione: ecco di cosa si tratta

Basta essere muniti di uno smartphone che al giorno d’oggi hanno praticamente tutti ed il gioco è fatto. Se da qualche tempo è già possibile esibire l’assicurazione direttamente dal proprio telefono, ben presto potrebbe essere lo stesso per carta di circolazione e patente. Per quanto concerne il primo che dal 2021 si chiama Documento unico di circolazione ed ha anche la funzione del CDP (Certificato di proprietà).

Almeno per ora è obbligatorio averlo sempre con sé in versione originale (esistono poche eccezioni inerenti le fotocopie) quando ci si mette alla guida e non ci sono novità circa la sua digitalizzazione. Discorso diverso per la patente. L’idea è quella di integrarla all’interno dell’applicazione personale IO. Nel caso sarebbe una svolta epocale che andrebbe a favorire coloro che non hanno una buona memoria e che talvolta la dimenticano a casa.

In questa fase è ancora necessario portare con sé il certificato di idoneità e in caso contrario si va in contro ad una multa di 41 euro e all’obbligo di recarsi in caserma entro 30 giorni dal fermo per mostrare di possedere realmente il documento.

Vanno sempre bene in fotocopia il certificato di proprietà o l’attestato di garanzia, che si può tranquillamente custodire a casa per evitare di perderlo. Insomma tutte cose da tenere bene a mente per evitare spiacevoli conseguenze. Ad esempio secondo il Codice della Strada condanna con una sanzione pecuniaria la mancanza del libretto di circolazione. La somma può variare dai 42 euro ai 173 euro. C’è poco da scherzare quindi, soprattutto in un contesto storico dove questo dove i rincari sono all’ordine del giorno e le spese sempre maggiori, evitare esborsi di questo genere può essere quanto mai una scelta lungimirante.