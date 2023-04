Sposarsi per finta, in Italia è legale? Quanto costa realizzarlo

I matrimoni simbolici sono degli eventi che stanno diventando molto comuni in Italia ed all’estero e sono perfetti per chi, non volendo celebrare in chiesa, sceglie di creare una festa per celebrare il proprio amore.

Nell’ultimo anno le richieste per questa tipologia di matrimonio sono cresciute del 330%, un dato davvero imponente considerando che il numero dei matrimoni tradizionali scende di anno in anno, mentre aumenta quello delle separazioni e dei divorzi.

I vantaggi di un matrimonio simbolico sono molti, a partire dalla possibilità di personalizzare completamente l’evento in ogni suo minimo particolare all’aspetto economico, che non è assolutamente da sottovalutare in un contesto economico così difficile e precario.

Un matrimonio simbolico permette agli sposi di scegliere persino la persona che celebrerà le nozze, infatti con questo tipo di legame non è richiesto alcun funzionario comunale né tantomeno di un sacerdote o di una figura religiosa.

La formula matrimoniale inoltre potrà seguire qualsiasi rito sia considerato più idoneo e romantico dagli sposi per giurarsi amore eterno, come ad esempio il rito della sabbia, la cerimonia della luce o delle candele, il rituale della scatola della memoria o quello dello zucchero o delle mani legate.

Vantaggi e svantaggi del matrimonio simbolico

Un po’ come il matrimonio civile anche durante il matrimonio simbolico il costo dell’evento varierà a seconda dei servizi richiesti ed al tipo di cerimonia che si vuole celebrare, tenendo ovviamente in considerazione anche il numero dei partecipanti, i quali possono anche essere pari a 0 poiché non è necessaria la presenza di alcun testimone.

Secondo Liana Moca, presidente di Federcelebranti, i riti simbolici in Italia rappresentano i due terzi delle celebrazioni fatte ed il loro costo si aggira intorno ai 500 euro. Anche se tutto ciò rende i matrimoni simbolici estremamente richiesti è importante ricordare che le celebrazioni non hanno alcun valore legale e quindi gli “sposi” non potranno accedere a tutti quei diritti e vantaggi che spettano di diritto a chi decide di unirsi in matrimonio tramite rito civile.

Le principali differenze si possono trovare nel campo fiscale, dato che le persone sposate con matrimonio simbolico non appariranno unite e quindi non si potranno richiedere eventuali agevolazioni per familiare a carico e la parte meno abbiente potrebbe riscontrare gravi problemi in caso di separazione, inoltre saranno scarse anche le tutele nel caso in cui un partner riscontri problematiche di salute o venga a mancare, per cui è importante valutare a pieno tutti gli aspetti prima di convolare a nozze, qualsiasi sia il rito scelto.