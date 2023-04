Carta di identità elettronica: come recuperare Pin e Puk

La carta di identità elettronica è uno strumento utile a disposizione di ogni cittadino, grazie ad essa infatti si può accedere ad un numero molto elevato di servizi legati alla Pubblica Amministrazione.

Da qualche anno la carta di identità elettronica sta sostituendo definitivamente le tradizionali carte di identità cartacee e presto potrebbe addirittura sostituire lo SPID diventando la principale via di accesso per i siti delle istituzioni italiane.

A differenza di quello tradizionale, questo documento è costituito da un chip che può essere letto dagli smartphone dotati di lettore NFC e tramite l’uso di un’applicazione dedicata e del suo PIN si può accedere comodamente ai siti con livello di sicurezza 1, 2 e 3.

Con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si potevano usare delle credenziali particolari associate al proprio profilo durante la registrazione del proprio account, per la carta di identità elettronica però il processo è stato diverso, infatti al suo rilascio è stato consegnato un codice di vitale importanza in quanto risulta essere essenziale per accedere ai vari servizi.

Lo scopo principale del PIN assegnato è quello di associare la carta di identità elettronica al proprio smartphone tramite l’applicazione ufficiale CieID, a questo punto il suo utilizzo rimarrà a discrezione dell’utente, il quale potrà scegliere se modificare il pin, lasciarlo tale o se usare il riconoscimento dell’impronta digitale.

Come conoscere il proprio PIN e come richiederne uno nuovo

Capire quale sia il proprio PIN è tutt’altro che semplice, soprattutto per chi non ama organizzare documenti cartacei. Sia il PIN che il PUK contengono 8 cifre le quali vengono divise in due parti e consegnate al proprietario della carta di identità elettronica in due momenti diversi, le prime 4 vengono consegnate direttamente dagli addetti dell’ufficio anagrafe mentre le ultime 4 vengono spedite per posta al momento della consegna della carta.

Poiché perdere il PIN significa perdere anche il codice PUK (dato che vengono consegnati insieme), per poter usufruire delle credenziali della carta di identità elettronica bisognerà seguire le indicazioni per recuperare prima il PUK e poi in un secondo momento il PIN, il quale potrà essere cambiato e personalizzato.

Per rigenerare il PUK bisognerà andare sull’app CieID e andare su “Recupero PUK”, a questo punto basterà leggere il chip della CIE con il lettore NFC ed inserire la mail o il numero di telefono associato alla carta. Nel caso in cui questa procedura non possa essere effettuata bisognerà rivolgersi agli uffici comunali, gli addetti qui procederanno con la creazione di un nuovo PIN e PUK, inviati nelle stesse modalità viste in precedenza.