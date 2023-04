Con questa incredibile novità risparmiare in bolletta sarà un gioco da ragazzi

Con l’aumento dei costi dell’energia iniziati lo scorso anno sempre più famiglie hanno cercato di alimentare la propria casa in metodi alternativi, così da salvaguardare i propri risparmi.

Chi ha potuto godere dei bonus forniti dallo stato è riuscito ad implementare nuovi impianti di pannelli solari, il resto degli italiani però ha dovuto cambiare notevolmente le proprie abitudini, evitando del tutto gli sprechi.

Il fabbisogno energetico delle famiglie negli ultimi anni è cresciuto in maniera considerevole, non solo perché con il periodo di lockdown causato dal Covid19 si era costretti a rimanere dentro casa, così da evitare di spargere ulteriormente il virus, ma anche a causa dello spreco energetico e dell’uso di un numero sempre più elevato di elettrodomestici.

In casa era comune avviare continuamente diversi dispositivi, alcuni dei quali risultano essere particolarmente dispendiosi a livello energetico, specialmente se usati in maniera errata come ad esempio phon, lavatrice e lavastoviglie o forno.

La crisi energetica e una maggiore consapevolezza riguardo l’impatto dell’inquinamento sull’ambiente ha convinto le persone a cambiare totalmente stile di vita, risparmiando e stando più attenti agli sprechi. L’aumento della fiducia nei riguardi dei lavori da remoto ha poi incentivato le persone a lasciare le proprie case per viaggiare in camper o in piccoli van, minimizzando così spese ed inquinamento.

Come risparmiare in bolletta con la stazione di ricarica portatile

Uno degli strumenti che non può assolutamente mancare per ottimizzare il proprio consumo è la stazione di ricarica e grazie a Jackery Explorer 3000 Pro, ora disponibile anche in Italia, si potrà risparmiare sulla bolletta della luce in maniera considerevole, soprattutto se unito alla performance dei pannelli solari.

La stazione di ricarica ha una capacità di 3024 Wh ed una ricarica solare rapida in 3-4 ore ed a parete in appena un’ora e mezza. Il suo funzionamento silenzioso (meno di 30dB) lo rende ottimale sia per l’utilizzo in casa che all’esterno e riesce a garantire il funzionamento dei principali elettrodomestici casalinghi come ad esempio lo scaldabagno, il forno elettrico, le piastre per la cottura, il microonde, il frigorifero e persino la tv.

Le dimensioni del Jackery Explorer 3000 Pro sono davvero contenute, tanto che pesa solamente 29kg ed è più piccolo del 30% delle stazioni di ricarica dotati della stessa potenza. Il controllo dei consumi e dello stato generale della batteria è affidato all’applicazione dedicata dal quale si potrà inoltre gestire l’attivazione o la disattivazione delle prese collegate, personalizzando al massimo il suo utilizzo.