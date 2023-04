Salute, arriva la svolta per chi soffre di mal di testa: ecco come rimediare a cefalea a grappolo ed emicrania

Arriva la svolta per chi soffre di mal di testa, grazie ad una recente ricerca che promette di aiutare chi soffre di cefalea a grappolo ed emicrania.

Di recente, un team di scienziati ha condotto uno studio molto interessante per chi soffre di mal di testa ricorrente. Nello specifico, la ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Neurology, avrebbe evidenziato una stretta connessione tra lo specifico mal di testa e l’orario in cui insorge. Secondo gli esperti, infatti, questo disturbo, sia che si tratti di cefalea a grappolo che di emicrania, avrebbe una corrispondenza con i ritmi cardiaci, cioè, il nostro “orologio biologico interno”. Nel corso della ricerca, sono stati analizzati e incrociati i dati di tutti gli studi in merito condotti fino ad ora, proprio per cercare di capire se l’insorgere del mal di testa sia collegato ad uno specifico orario della giornata.

La ricerca ha evidenziato l’esistenza di un nesso, soprattutto, nel caso di cefalea a grappolo. Infatti, il 71 per cento dei pazienti esaminati, normalmente manifesta il disturbo in un lasso di tempo compreso tra la notte fonda e le prime ore del mattino, intensificandosi soprattutto in primavera ed in autunno. In più, è emerso che chi soffre di cefalea a grappolo presenta livelli più elevati di cortisolo e più bassi di melatonina rispetto a chi non è affetto da questo specifico mal di testa.

Per quanto riguarda i pazienti affetti da emicrania, il nesso tra il disturbo ed i ritmi cardiaci è emerso nel 50 per cento dei volontari che hanno partecipato alla ricerca. Inoltre, gli scienziati hanno reso noto che in questo caso gli orari risultano meno regolari. Di norma, comunque, l’emicrania tende a presentarsi con maggiore frequenza durante il giorno rispetto alla notte.

Mal di testa: come rimediare a cefalea a grappolo ed emicrania

Come abbiamo anticipato, secondo la ricerca pubblicata di recente sulla rivista Neurology, il mal di testa, in particolare quando si tratta di cefalea a grappolo, avrebbe una stratta correlazione con l’orario in cui insorge.

Secondo il primo autore dello studio, il ricercatore dell’Università del Texas a Houston, Mark Jospeh Burish, quanto emerso dalla ricerca “rinforza l’importanza dell’ipotalamo, l’area del cervello che ospita il nostro orologio biologico primario, nell’insorgere di emicrania e cefalea a grappolo. E porta a chiedersi che ruolo abbia (in questo disturbo) la genetica che sta dietro ad eventi scatenanti come i cambiamenti del sonno, allo stesso tempo causa note di mal di testa e segnali di come funzionano i ritmi cardiaci dell’organismo”.

Insomma, chi soffre di mal di testa farebbe bene a dare un occhio all’orario e prevenire il disturbo.