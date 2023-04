Iliad: le curiosità che non conosci sulla compagnia telefonica francese

Iliad ha rivoluzionato il mondo della telefonia negli ultimi anni, ma non tutti conoscono alcuni particolari sul suo conto decisamente interessanti. Scopriamoli insieme

Iliad ha ormai conquistato diversi consensi. Da quando ha fatto capolino in Italia nel 2018 ha portato un’ondata di novità e soprattutto diversi servizi importanti a costi accessibili.

I suoi pacchetti promozionali sono conosciutissimi e ogni mese catturano milioni di utenti. Ma queste sono cose piuttosto risapute. Ciò che andremo ad analizzare infatti sono gli aspetti collaterali riguardanti la compagnia telefonica francese. Aneddoti che in pochi conoscono e che vale la pena di scoprire.

Iliad: le curiosità sul brand francese che vi lasceranno a bocca aperta

Partendo dal principio il nome Iliad deriva dalla parola francese “Iliade” che fa riferimento all’antico e famoso poema greco. Il nome è stato scelto dal fondatore Xavier Niel proprio per simboleggiare l’avventura verso la conquista. Nel 2009 Iliad attraverso il suo operatore Free è stata la prima compagnia transalpina a lanciare un servizio di banda larga a basso costo che includeva una console di gioco integrata e un dispositivo multimediale.

Allo stato attuale sono circa 10 milioni gli abbonati in Italia, ma l’obiettivo del brand è arrivare in tantissimi altri paesi europei e non solo. Tra le altre peculiarità di Iliad che in pochi conoscono va annoverata la prima offerta Internet in 5G illimitato a tutti i clienti in Italia. A consolidare il suo lavoro di espansione c’è anche l’investimento di 1,2 miliardi di euro per acquistare Boost Mobile, un operatore di telefonia degli Stati Uniti. Così facendo è diventata la prima compagnia telefonica mobile francese ad entrare nel competitivo mercato americano.

Iliad inoltre è protagonista anche di iniziative volte a spronare la creatività come ad esempio Foundation Iliad che si occupa di sostenere progetti artistici, culturali ed educativi in Francia. Non è però tutto rose e fiori. Iliad è stata impegnata anche in una battaglia giudiziaria con altri operatori di telefonia mobile in Italia per quanto concerne le infrastrutture di rete.

La società infatti ha dichiarato apertamente di essersi ritenuta esclusa dalla rete al dettaglio delle altre compagnie che invece sono state autorizzate a sfruttare una soluzione di rete comune. Nel 2020 la vicenda si è conclusa con la firma di un accordo tra Iliad e Telecom Italia per l’uso della rete. Per quanto concerne invece Benedetto Levi, l’amministratore delegato di Iliad Italia prima di guidare l’azienda nel nostro paese ha creato un’azienda che realizzava cover per smartphone ecosostenibili e ha lanciato Italia Trainline, nota applicazione per cercare e comprare i biglietti del treno.