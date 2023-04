Poste Italiane, spesa sicura e cashback: impossibile non approfittarne

Poste italiane ha lanciato una imperdibile occasione per i propri clienti con spesa sicura e cashback. Ecco di cosa si tratta.

Negli anni, Poste Italiane ha ampliato la gamma di servizi offerti ai propri clienti diventando un’azienda strutturalmente sempre più solida. Del resto, i numeri parlano chiaro e Poste Italiane, di semestre in semestre, si è confermata in forte crescita. Dopo il recente sbarco nel settore energetico, e le continue migliorie nel settore mobile, non possiamo non parlare del pezzo forte del Gruppo Poste Italiane, ovvero, le carte di pagamento Postepay e Bancoposta.

In particolare, l’azienda fa sapere che grazie all’iniziativa ScontiPoste, chi paga con le carte di pagamento Postepay o Bancoposta, avrà diritto ad uno sconto in cashback su ogni acquisto effettuato attraverso il portale cashback.spesasicura.com. Il portale è accessibile dalla pagine ufficiale del Gruppo Poste Italiane, basterà cliccare il bottone “ACQUISTA ORA”.

Sconti Poste nasce diversi anni fa, con l’intento di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici come metodo di pagamento per gli acquisti. Per raggiungere l’obiettivo, il gruppo Poste Italiane ha offerto la possibilità ai propri clienti di ottenere numerosi vantaggi dall’uso delle carte bancomat di Poste Italiane, come strumento di pagamento. Ed ora, in collaborazione con Spesasicura è stato creato un portale apposito, in cui è possibile pagare esclusivamente con le carte Postepay o BancoPosta e si potrà scegliere ogni mese tra un paniere diverso di offerte. Scopriamo come funziona nel dettaglio e quali sono tutti i vantaggi offerti.

Spesa sicura e cashback di Poste Italiane

Il Gruppo Poste Italiane è in continua crescita, grazie soprattutto, alle interessanti e vantaggiose iniziative utili a fidelizzare i clienti. L’ultima frontiera riguarda la collaborazione tra l’iniziativa ScontiPoste e Spesasicura dalla quale è nato un portale in cui è possibile pagare esclusivamente con le carte PostePay o BancoPosta. Il portale, con più di mille brands e 40 mila referenze, propone ogni mese un diverso paniere di offerte ed è possibile usufruire della spedizione gratuita, nel caso di importi superiori a 79,99. Inoltre, le spedizioni sono veramente rapidissime, infatti, i tempi stimati sono 24/48 ore.

Grazie alla collaborazione tra Sconti Poste e Spesasicura, è possibile usufruire di vantaggiosi sconti oltre che del cashback, valido proprio sugli acquisti effettuati dal portale. Visitando cashback.spesasicura.com è possibile scoprire tutte le offerte in atto, fare la spesa comodamente da casa, con la possibilità di usufruire di sconti e rimborsi.

Per maggiori informazioni al riguardo, è possibile contattare il customer service Spesasicura al numero 089.3061076.