Numismatica, le monete rare da record: se ne possiedi una puoi guadagnare cifre pazzesche

Il mondo della numismatica vanta monete dal valore di svariati milioni di euro. Ecco le monete rare da record.

La numismatica è un hobby che appassiona diversi milioni di persone in tutto il mondo. Del resto, si tratta di un’attività molto stimolante non solo per una questione culturale, ma anche perché si tratta di un ottimo investimento economico. Nel tempo, infatti, molte monete hanno acquisito grande valore, raggiungendo in alcuni casi svariati milioni di euro.

Ovviamente, si tratta di esemplari particolarmente rari e, dunque, difficili da reperire in giro. Ed è proprio questa rarità che dà un valore aggiunto a queste monete. Tuttavia, i collezionisti di monete e gli appassionati del genere sono molto attenti anche ad un altro particolare, ovvero, lo stato di conservazione delle monete. Una moneta particolarmente rara in condizioni Fior di Conio rappresenta un vero e proprio tesoro.

In giro per il mondo esistono molte monete rare, ma solo alcune stanno raggiungendo cifre davvero pazzesche. A tal proposito, può essere utile imparare a riconoscere gli esemplari più preziosi, perché ritrovarsi a casa uno di questi pezzi significherebbe fare jackpot!

Le monete rare da record

Come abbiamo anticipato, di monete rare ne esistono tantissime in giro per il mondo. Tra le più preziose non possiamo non citare il dollaro d’argento del 1794. Questa moneta è considerata dagli esperti di numismatica una rarità assoluta, tant’è che è stata battuta all’asta per svariati milioni di dollari. L’esemplare fa parte dei dollari d’argento cosiddetti Flowing Hair, realizzati a partire dal 1794 ed, attualmente, può essere considerato quello dal maggior valore della storia. Infatti, nel 2013 è stato battuto all’asta presso la Stack’s Bower Collection per ben dieci milioni di dollari e spicci.

Successivamente dal 1795, ne sono stati realizzati di due differenti tipologie: quelli che raffigurano due foglie e quelli che ne presentano tre, proprio sotto le ali dell’aquila. Un primato assoluto mondiale che difficilmente potrà essere battuto a breve. Il precedente record apparteneva ad un’altra moneta molto rara il cosiddetto Double Eagle del 1933, venduto dalla stessa casa d’aste nel 2002, alla stratosferica cifra di 7 milioni e mezzo di dollari. Mica male anche la vendita del dollaro d’argento del 1795 Draped Bust per poco più di un milione di euro.

Insomma, vale la pena dare un’occhiata in giro per casa, chissà che una moneta d’argento di soli pochi grammi non ti faccia diventare ricco! Ricordiamo, infine che, non tutte le monete, sebbene rare, raggiungono cifre da capogiro, ma come dice il vecchio detto “la fortuna è cieca” per cui vale la pena fare un tentativo.