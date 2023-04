Vince 10 milioni al Lotto ma li finisce subito: il motivo ti farà restare a bocca aperta

La fortunata vincitrice è riuscita a dilapidare l’ingente somma di denaro incassata al gioco in un modo a dir poco clamoroso. Ecco la sua curiosa storia

Vincere una grossa somma di denaro al gioco è una fortuna che non capita a tutti nel corso della vita. Per questo i pochi “eletti” non dovrebbero sprecare questa ghiotta chance sperperando in poco tempo quanto “guadagnato” senza muovere un dito.

Fare degli investimenti o realizzare dei propri progetti di vita sembrano le soluzioni più scontate oltre che le più logiche, ma non tutti la pensano così a quanto pare. La recente storia di una vincitrice di qualche tempo fa la dice davvero lunga su quanto alle volte le persone non siano in grado di fare i conti con eventi così “sconvolgenti”.

Sperperare i soldi di una grande vincita: il “manuale” perfetto

La protagonista è Sharon Tirabassi (che non ha nulla a che vedere con il noto attore italiano Giorgio) 25enne originaria di Hamilton in Ontario (Canada) che ha vinto 10 milioni di dollari alla lotteria Lotto 7, ma che di fatto in 10 anni ha gettato alle ortiche quasi tutto ciò che aveva incassato.

Nella fattispecie ha speso più di 9 milioni (una media di quasi 1 milione all’anno) acquistando ville enormi, auto di lusso, abiti firmati e dilettandosi in viaggi esotici. Ma non è tutto. Ha inoltre deciso di donare soldi, fare regali e concedere prestiti (che non sono poi mai rientrati) ad amici e parenti.

Dopo solo 3 anni dal lieto evento le erano rimasti “appena” 5 milioni. Molti li aveva spesi per fare dei doni ai suoi familiari. Dopo la vincita inoltre ha ampliato la famiglia e ha avuto altri 3 figli oltre ai 3 che già aveva. A ciò va aggiunta la mancanza di ulteriori entrate, il che ha contributo ancor di più allo sperpero.

Sommersa dal denaro ha pensato che le sarebbe durato per sempre, tant’è che per iniziare ha portato tutti gli amici in viaggio in località non propriamente economiche come Florida, Las Vegas, California e Caraibi. Solo quando sul conto le sono rimasti poco più di 750mila dollari ha capito che era il momento di mettere un punto a tutto ciò per non ritrovarsi proprio senza nulla. Ha deciso di fare la segretaria part-time e il paradosso è che al lavoro va rigorosamente in bus anche perché come ha affermato “che era ora di tornare alla vita reale e di chiudere definitivamente con il divertimento”.