Alexa non funziona, cosa bisogna fare? Le soluzioni per ripristinarla

Al pari di tanti altri dispostivi anche Amazon Alexa può avere dei problemi di funzionamento. Vediamo quali possono essere e soprattutto cosa è necessario fare per risolvere

Avere Alexa in casa è ormai quasi d’obbligo e anche chi non ce l’ha naturalmente sa cosa sia. Si tratta di un assistente vocale ideato da Amazon in grado di svolgere diverse tipologie di azione.

Può però capitare che possa non funzionare e non rispondere ai comandi gettando nel panico e nella frustrazione tutti quegli utenti che da un momento all’altro non sono riusciti a comunicare con i loro dispositivi Echo. Problemi comuni a tanti che Amazon in qualche modo deve provare a risolvere.

Alexa: perché smette di funzionare e come rimediare

Ad esempio può succedere di non riuscire ad attivare gli altoparlanti o che il dispositivo inizi a mostrare una luce rossa o comunicava un messaggio in cui veniva chiesto di riprovare più tardi e che qualcosa non è andato nel verso giusto. Tra gli altri disagi che si possono verificare ci sono il non riuscire a riprodurre musica, attivare sveglie o a spegnere le luci.

Una volta giunti a questo punto non resta che provare delle soluzioni per cercare di risolvere il problema. In primis è bene assicurarsi che Amazon Echo sia connesso ad Internet e collegato ad una prese di corrente. Poi va testato il microfono. Qualora sia spento è bene premere il tasto del microfono sulla parte superiore del dispositivo per riaccenderlo e poi tentare di impartire nuovamente degli ordini ad Alexa.

Altro passo fondamentale è controllare che il proprio smartphone e Alexa siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Inoltre è necessario appurare che il dispositivo abilitato per Alexa sia raggiunto dalla rete Internet. Riavviare Alexa è un’altra possibile soluzione. Alle volte con questo semplice procedimento si risolvono problemi tecnologi apparentemente misteriosi.

Ricontrollare la connessione Wi-Fi seppur possa sembrare superfluo è fondamentale. Senza Internet infatti Alexa non può mai funzionare. Resettare Echo e riportarlo alle impostazioni di fabbrica è un ultimo disperato tentativo per cercare di smovere la situazione. Solitamente lo si fa quando tutti gli altri metodi non hanno portato agli esiti sperati.

Anche per quanto concerne la riproduzione di musica da Spotify il tutto solitamente è legato alla connessione. Magari scollegare altri apparecchi potrebbe giovare ad Alexa che in poco tempo tornerà a farvi sentire i brani di vostro gradimento con una semplice indicazione vocale.