Il sogno di avere una Ferrari oggi è più vicino: un prezzo mai visto prima

Acquistare una Ferrari in questa fase non è così utopistico come in passato. Andiamo a scoprire a quali prezzi si può prendere l’ambita vettura

Alzi la mano chi non ha mai desiderato avere una Ferrari. La “rossa” è un po’ il sogno proibito di ogni automobilista appassionato di motori. Purtroppo però bisogna fare i conti con le proprie finanze che in rarissimi casi possono spingersi ad un acquisto del genere.

Mai dire mai però. Con un po’ di sagacia e lungimiranza si può realizzare questo desiderio. Chiaramente bisogna optare per l’usato e poi capire qual è il modello “più economico”. A ciò vanno aggiunti tutta un’altra serie di compromessi che però si possono accettare di buon grado.

Ferrari: quali sono i modelli che costano di meno

Dunque, con circa 50mila euro (ciò che si spende per un suv di media fascia) si può fare. Naturalmente sono degli “esemplari” non tra i più ambiti e che hanno già qualche chilometro sul groppone. A prescindere da ciò stiamo parlando comunque di una vettura realizzata a Maranello, un particolare di non poco conto che è un’indice di garanzia assoluta.

Andando nel dettaglio di quali siano i modelli accessibili, si parte con la Mondial costruita dal 1980 al 1993. Non è propriamente “giovane” ma con poco meno di 40mila la si può portare a casa. Influenzano la valutazione finale i km percorsi, l’annata e la tenuta della specifica Ferrari che si intende acquisire.

Segue la Ferrari Dino 308 GT4 che non ha avuto chissà quale successo. Prodotta a cavallo tra il 1974 e il 1980, comporta un esborso di 40/50 mila euro. Da non sottovalutare la Ferrari 308 che al contrario ha avuto notevoli consensi nel corso del tempo visto che è stata utilizzata in Magnum P.I. Il costo d’acquisto è pressappoco il medesimo, ovvero 50mila euro.

Per chi invece ha risorse e pretese maggiori la Ferrari 348, la “piccola Testarossa” è la soluzione ideale. Arrivata sul mercato tra la fine degli anni ’80 e ’90, si può prendere con 60mila euro. Chiude la panoramica delle rosse accessibili ai comuni mortali (ma manco troppo) c’è la Ferrari 456 GT. Prodotta fino al 2003 richiede un investimento economico che in media ammonta tra i 65mila e i 70mila euro. Insomma, se si dispone delle cifre sopracitate e si è intenzionati ad averne una Ferrari tutta propria, non resta che cercare tra le varie opportunità ed essere bravi a cogliere quella giusta. Il sogno si può realizzare.