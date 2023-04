Animali domestici, arriva la svolta: potranno entrare in alcuni siti archeologici

Si tratta di un bel passo in avanti che consentirà a chi ha degli animali domestici di portarli portare con sé nei luoghi d’arte e cultura. Ecco dove è possibile ciò

Gli animali domestici purtroppo non possono entrare in diversi luoghi pubblici tra cui musei e siti culturali. Un trend che sfavorisce le famiglie che hanno deciso di adottarne uno o più che alle volte sono costretti a non poterli portare con sé.

Sotto questo punto di vista però è in arrivo un’importante novità destinata ad aprire a dei cambiamenti più che significativi. Vediamo nello specifico come si articola e in che modo gli amici pelosetti possono trarne beneficio.

Animali domestici: in quali siti archeologici sono ammessi

Ad attuare questa vera e propria rivoluzione è stata la Grecia. Il ministero ellenico ha infatti annunciato che cani, gatti ed altri animali di casa potranno entrare liberamente in 120 siti archeologici sparsi su tutto il territorio nazionale. Il tutto è frutto della decisione all’unanimità del Consiglio archeologico centrale che ha allentato le norme finora vigenti, che prevedevano l’accesso solo per i cani guida delle persone disabili.

Non è però stato stabilito da quando entreranno in vigore le nuove disposizioni, ma nel frattempo la ministra della cultura greca Lina Mendoni si è detta soddisfatta e ritiene questo cambiamento un vero e proprio primo passo verso l’allineamento con i parametri degli altri paesi europei. In molti di questi è già stato dato il benestare all’ingresso degli animali in molti luoghi di cultura.

Chiaramente, ci sono delle regole da rispettare. In primis non dovranno superare il metro di lunghezza e dovranno essere tenuti al guinzaglio o all’interno di marsupi e trasportini. Inoltre i proprietari avranno l’obbligo di esibire il certificato sanitario del loro animale domestico e avere sempre con sé gli accessori necessari per raccogliere eventuali bisognini.

Per i cani di taglia grande è indispensabile la museruola, il che sicuramente scontenterà molti proprietari. Non hanno però aderito alcuni dei siti archeologici più famosi della Grecia come l’Acropoli di Atene, Cnosso a Creta, l’antica Olimpia e Delfi. Stesso discorso per gli antichi teatri, i templi, le tombe e i monumenti con pavimenti a mosaico.

Il ministero ha inoltre comunicato che all’ingresso di oltre 110 dieci luoghi culturali saranno installate delle gabbie per consentire a chi ha degli animali di poterli lasciare in stallo durante la visita. Probabilmente anche questa soluzione non sarà troppo gradita. Fatto sta che qualcosa inizia a muoversi e che andare alla scoperta dell’arte e della cultura con i propri pelosetti non è più così complicato come un tempo.