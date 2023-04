I segni zodiacali che proprio non sanno vestirsi: ci sei anche tu?

Alcuni segni zodiacali hanno uno scarso senso della moda e preferiscono utilizzare il loro denaro per altre tipologie di attività come viaggi, cibo e svago

Per chi è appassionato di astrologia conoscere le correlazioni tra i segni zodiacali e i vari aspetti della quotidianità è piuttosto importante per capire i tratti della personalità di una persona. Ad esempio, la moda non è vissuta allo stesso modo da ogni individuo e di conseguenza da ogni segno.

Se per alcuni ricopre un’importanza quasi vitale, per altri è quasi ininfluente. Sono quattro i segni che in assoluto non hanno chissà quale grande interesse per il vestiario e che utilizzano i propri risparmi per tutt’altro genere di attività.

I quattro segni zodiacali che si “vestono” peggio

Tra questi ci sono i Capricorno. Essendo sofisticati non hanno la minima intenzione di sacrificare i comfort alla moda. Il loro armadio è ricco di abiti semplici e funzionali. Di rado investono nella moda perché sono sempre piuttosto presi dagli impegni lavorativi e dagli obiettivi futuri.

Diverso è il discorso dei Sagittario che si sforzano di vestirsi bene solo se ne vale realmente la pena. In caso contrario si disinteressano completamente della moda. Non vestono in modo chissà quanto particolare e prediligono il casual. Tutto ciò porta ad uno scarso desiderio di ampliamento del proprio guardaroba.

Nemmeno i Gemelli sono grandi cultori dell’outfit. Non si preoccupano delle apparenze e non c’è differenza tra un capo ed un altro. L’importante è non andare in giro nudi. Solitamente abbinano un paio di scarpe da ginnastica ad ogni vestito. Tanto essendo tutto uguale è meglio risparmiare qualcosa da spendere in altro.

Ma la palma di segno zodiacale meno alla moda spetta senz’ombra di dubbio alla Vergine. Chi è nato dal 23 agosto al 22 settembre si veste praticamente la buio. Non si tiene per niente al passo con le ultime tendenza è ciò è più che visibile. Da segno di terra ha una certa preferenza per gli abiti sartoriali e minimalisti. I Vergine non amano sperimentare e non sono per niente avvezzi a tendenze troppo appariscenti. Anzi le ripudiano visto che non si sposano bene con la loro personalità un po’ tignosa e meno propensa all’ostentare.

Naturalmente è lecito non rispecchiarsi in nessuna di queste descrizioni. I segni zodiacali sono materia complessa e non gradita a tutti, che però in alcuni casi può essere piuttosto veritiera. Non resta che provare ad effettuare una comparazione per capire meglio la situazione.