Farmaco per dimagrire, funziona davvero? I miracoli non esistono, attenzione

Tutti parlano del farmaco che fa dimagrire ma possibile che esista davvero la pillolina magica per perdere peso in fretta? Qual è questa medicina miracolosa ad effetto dimagrante?

Ci sono cose che non si devono prendere alla leggera e una di questa è il dimagrimento, meglio conoscere bene il prodotti che si intendono utilizzare per facilitare il calo dei chili di troppo. Scopri qual è il farmaco dimagrante, i vantaggi e gli svantaggi.

Il farmaco che fa dimagrire, di cosa si tratta

Esiste un prodotto che aiuta a ritrovare la forma fisica perfetta, ma è davvero così? Ne stanno parlando tutti e sta spopolando tra chi vuole dimagrire velocemente per prepararsi alla prova costume. Da quello che si dice, il farmaco, consente di eliminare il grasso in eccesso e non si devono fare sforzi proprio come tutti sognano. C’è una grande richiesta per il medicinale miracoloso, ma è davvero così? Sui social viene considerato un sogno divenuto realtà per i tanti commenti sui suoi effetti straordinari. Ma cosa ne pensano le autorità competenti di questo farmaco dimagrante?

L’Aifa, ovvero l’Agenzia italiana del farmaco, ha subito messo in guardia gli utenti diffondendo un avviso ufficiale dove indica le possibili conseguenze per chi lo utilizza. Prima di tutto, specifica, che si tratta di un medicinale che dovrebbe essere assunto solo sotto controllo medico e con relativa prescrizione, dato che viene utilizzato per la cura del diabete. L’effetto dimagrante è reale grazie al semaglutide contenuto in esso, un ormone sintetico che riproduce quello prodotto naturalmente dallo stomaco per la digestione, GLP-1.

Come si chiama il farmaco dimagrante e che effetto ha

Si tratta di un medicinale per diabetici che va a interagire con i recettori che influiscono sull’appetito. La riduzione della fame e il senso di sazietà, fanno sì che si assuma una qualità di cibo minore ottenendo un calo di peso costante. Questo però non è il modo giusto di perdere i chili di troppo, si tratta sempre di un medicinale che può avere effetti deleteri sulla salute. Inoltre, si rischia di non introdurre sufficiente nutrimento o di non dare all’organismo i nutrienti necessari per mantenersi in salute.

Il farmaco di cui tutti parlano è il Wegovy e può essere assunto solo sotto controllo medico. Un altro prodotto simile è l’Ozempic, un medicinale che funziona in modo simile al primo. Quello che è importante sapere, è che questo è il modo sbagliato per dimagrire e che ci sono rischi importanti per la salute. Inoltre, si tratta di farmaci che possono portano a dipendenza. Meglio seguire una dieta salutare e bilanciata oltre a svolgere una moderata attività fisica per mantenere il peso forma. L’effetto saziante può essere ottenuto assumendo fibre e mangiando un bel piatto di insalata mezz’ora prima di ogni pasto.