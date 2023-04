Caldaie fuori norma, quali sono e come agire: ascolta l’esperto

Le normative europee relative alla caldaia domestica indicano quali tipi di dispositivi devono essere sostituiti con una tipologia nuova e meno impattante sull’ambiente. Ma quali bisogna scegliere? Cosa dicono le normative della UE? Facciamo chiarezza

L’Unione Europea ha stabilito pesanti normative che possono influire sull’economia familiare in maniera significativa. In seguito alla Direttiva Casa Green e delle relative polemiche sulla fattibilità e i costi del progetto, è giunta un’ulteriore novità per le caldaie. Di che si tratta?

Caldaia green, le direttive dall’Unione Europea

Le nuove indicazioni per la riqualificazione energetica e la riduzione dell’inquinamento ambientale, forniscono una data precisa entro la quale devono essere adeguate le caldaie. Precisamente, entro l’anno 2030 sarà indispensabile adeguare ogni casa alle normative che prevedono una progettazione ecocompatibile estremamente rigorosa.

Il regolamento Ecodesign dice che ogni abitazione deve avere una caldaia caratterizzata da una potenza termica nominale che può raggiungere i 40kW. Mentre devono essere rottamati i dispositivi che funzionano a gas.

Ma, leggendo bene, si trovano alcune incoerenze con la Direttiva Casa Green. Si tratta di una normativa che vieta i metodi di riscaldamento domestico che funzionano con combustibili fossili. Tale regola vale per le nuove costruzioni ma anche negli appartamenti in affitto se cambia l’inquilino.

Serve maggiore chiarezza, gli esperti la richiedono

Nella direttiva emessa dal Governo, sembra esserci molta confusione e poca chiarezza, per questo motivo gli esperti di settore hanno chiesto di specificare meglio e di capire bene cosa si rischia. A detta di chi è del mestiere, si rischia una catastrofe per come è impostata. È necessario un rapido intervento in modo da realizzare una normativa adeguata alle famiglie e ai cittadini chiara e semplificata.

Gli esperti dicono che ci potrebbero essere delle ricadute con problematiche a livello operativo ma anche economico. Si rende necessario un intervento chiarificatore per far sì che i cittadini possano attuare le normative realizzando case green ecocompatibili rientrando nelle richieste dell’Unione Europea. La vecchia caldaia, sarà così, dismessa ed eliminata per sempre dal mercato, a sostituirla ci sarà la nuova caldaia a condensazione con basse emissioni.