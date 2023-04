Per quale motivo i figli ereditano l’intelligenza dalla mamma, il segreto nel dna

I figli prendono l’aspetto fisico dal papà oppure dalla mamma, ma per quanto riguarda l’intelletto non c’è una partecipazione di entrambi i genitori. La scienza ha provato che i figli prendono l’intelligenza dalla madre e non dal padre, perché?

Il papà ha un suo ruolo ma solo in minima parte, i geni che determinano le capacità mentali di un figlio provengono soprattutto dalla donna escludendo quasi completamente l’uomo della coppia. Uno studio ha rivelato il segreto.

La scienza studia l’intelligenza dei figli: proviene dalla mamma

La ricerca si è occupata per anni di studiare la provenienza dell’intelletto di un figlio per comprendere se entrambi i genitori partecipavano alla costruzione della mente di un bambino. Ma i risultati sono stati chiari e inequivocabili, l’intelligenza si eredita dal cromosoma X.

Come tutti sanno, la donna è caratterizzata da una coppia cromosomica XX mentre l’uomo da una coppia di cromosomi XY. Per questo motivo, quando nasce un figlio, questo viene influenzato in parte minore dal padre essendoci una maggioranza di cromosomi X rispetto a quelli Y. Tale differenza si rivela anche per quanto riguarda l’intelligenza.

Gli studi dal 1984 sull’eredità dell’intelletto

Nella seconda parte del 1900 è stata condotta la prima ricerca presso l’Università di Cambridge. In seguito molti altri ricercatori e studiosi si sono impegnati per dare una spiegazione a questo mistero, ma il risultato è sempre lo stesso: viene dalla mamma.

Un’altra ricerca eseguita a Glascow presso il Medical Research Council, ha effettuato indagini intervistando nel 1994, 12.687 giovani appartenenti alla fascia di età tra 14 e 22 ani. L’osservazione teneva conto di alcuni fattori tra cui gli studi seguiti, la provenienza geografica, lo stato sociale e altre caratteristiche. Alla fine dell’esperimento è stato rivelato che l’influenza maggiore sul QI dei ragazzi era dato dal Quoziente d’intelligenza della mamma.

Genetica ma non solo, l’influenza intellettuale della madre

Non si tratta solamente di una questione genetica, se i figli ereditano l’intelligenza dalla mamma è anche per il ruolo fondamentale che questa ha nella vita del bambino in crescita. Infatti, chi passa la maggior parte del tempo con i figli, solitamente, è la madre. È lei che li segue nella formazione e crea un legame particolare con i figli essendo sempre accanto a loro in ogni momento della loro vita.

L’Università di Washington, nei suoi studi sull’argomento, ha rivelato un’importanza fondamentale sul legame affettivo tra madre e figli. Dai dati raccolti si è evidenziato come l’affetto e la continua cura della mamma aiuta a sviluppare il cervello del figlio. La sicurezza e l’amore materno, quindi, permettono al bambino di sentirsi protetto e tranquillo. La scienza ha provato che queste sensazioni stimolano lo sviluppo di alcune parti del cervello come l’ippocampo.