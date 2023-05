La fine del mondo si avvicina: la data esatta secondo un’inquietante profezia

Diversi anni fa Isaac Newton ha calcolato la data della fine del mondo e l’ha riportata nei suoi manoscritti. Ecco qual è la sua previsione in merito

Le teorie sull’apocalisse sono numerosissime e al contempo “affascinanti”. Chiaramente nessuno vorrebbe che si concretizzasse davvero la fine del mondo, ma al contempo si tratta di un argomento capace di catalizzare l’attenzione di tantissime persone.

A tal proposito è decisamente curiosa la previsione del noto matematico e fisico inglese Isaac Newton che a cavallo tra il 1600 e il 1700 ha lasciato in dote la sua opinione in merito. Andiamo a scoprire cosa ha lasciato scritto nei suoi manoscritti per quanto riguarda la fine del mondo.

Quando arriverà la fine del mondo secondo Newton

Noto per la costruzione del primo telescopio riflettente l’astronomo britannico ha condotto diversi studi sull’apocalisse. In alcuni suoi manoscritti è possibile leggere quando arriverà sul nostro pianeta. Infatti ha stabilito una data precisa che andremo a scoprire con calma. Nel 1704 quando si lasciò andare alla profezia scatenò un vero e proprio caos tra i suoi contemporanei.

Ai tempi però la data designata era piuttosto lontana, mentre ora è decisamente più vicina, il che dovrebbe un tantino preoccuparci. Stando ai calcoli di Newton il mondo finirà tra 37 anni ovvero nel 2060. Alla base della sua elaborazione c’è lo studio combinato della Bibbia e di altre ricerche religiose sull’apocalisse e l’avvento del Regno dei Cieli.

Addirittura sul manoscritto originale del ‘700 ci sarebbero tutti i calcoli specifici e le valutazioni finali. Il conteggio teneva conto del calendario dell’epoca con 12 mesi di 30 giorni. Newton considerò la metà del XXI secolo come il momento in cui Cristo sarebbe tornato sulla Terra per regnare per circa un millennio. Al contempo il popolo ebraico avrebbe costruito un regno fiorente ed eterno in Israele.

Tra le specifiche presenti ce n’è una che in parte può far tirare un piccolo sospiro di sollievo. Infatti secondo Newton il mondo potrebbe finire dopo ma non prima. Ad ogni modo allo stato attuale sembra l’ennesima teoria destinata ad non concretizzarsi un po’ come quelle relative al 2012 o all’anno in corso come quella di Baba Vanga.

La Nostradamus dei Balcani aveva previsto per il 2023 anche una tempesta solare, lo spostamento dell’orbita terrestre, un’esplosione nucleare, la nascita di uomo in laboratorio oltre che un attacco alieno. Un quadro decisamente drastico che si sposa perfettamente con quello di un’apocalisse. L’auspicio è che nulla di tutto ciò corrisponda al vero.