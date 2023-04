Professione Chef, quanto guadagna in Italia? Non puoi immaginare

Quanto guadagna uno Chef in Italia? Ultimamente, anche grazie a note trasmissioni, molti hanno deciso di dedicarsi alla cucina. Un lavoro impegnativo ma è anche ben remunerato? Scopriamolo subito.

Jobbydoo ha condotto un’inchiesta per indagare sulle retribuzioni percepite dai cuochi italiani, il risultato è sorprendente e anche molto variabile a causa di molti fattori che ne influenzano la cifra finale stabilendo uno stipendio per ogni professionista. Ma alla fine quanto guadagna uno Chef?

Quanto è lo stipendio di uno Chef

La retribuzione di uno Chef ha sempre creato molte polemiche tra le parti interessate. In particolare adesso con la grande carenza di personale qualificato, si discute molto sulla cifra corretta da pagare a un cuoco. In realtà, oltre all’enorme richiesta di professionisti, entrano in campo diverse varianti come l’esperienza, la specializzazione, le mansioni svolte e il ristorante dove si presta servizio.

Se osserviamo il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per quanto riguarda il campo della ristorazione, lo stipendio minimo stabilito per uno Chef è pari a 1600 euro ma può salire fino a 1700 euro mensili. Tale somma viene calcolata su 40 ore di lavoro a settimana e viene pagata per 14 mensilità.

Si tratta di un compenso iniziale a cui vanno aggiunte le varianti come l’esperienza, la specializzazione, le ore effettive lavorate ma anche la domanda di mercato e la necessità del datore di lavoro. L’indagine di Jobbydoo, portale per la ricerca del lavoro, ha preso in considerazione gli annunci pubblicati nell’ultimo anno. Tale osservazione ha rivelato come lo stipendio medio di uno Chef attualmente è di 1.850 euro al mese, 35,500 euro annuali.

Quale retribuzione percepisce un capo cuoco

I dati raccolti hanno evidenziato alcune differenze sostanziali tra gli stipendi mensili percepiti dagli Chef italiani in questo periodo. La retribuzione minima netta è di 900 euro per un mese di lavoro se il professionista non ha esperienza. Diversamente la cifra si alza fino a 3.200 euro ma può raggiungere anche i 6.800 euro mensili per gli Chef stellati o per cuochi che operano su navi da crociera.

Inoltre, un cuoco con alle spalle meno di 3 anni di lavoro non può percepire più di 1.240 euro. Mentre se il professionista ha un’esperienza di 5-9 anni, può richiedere una retribuzione mensile fino a 1.780 euro. Uno Chef in Italia con molti anni di lavoro e un’esperienza di 10 – 20 anni, può ricevere una retribuzione media di 2.500 euro ogni 30 giorni di servizio. Infine agli Chef con oltre 20 anni di esperienza, spetta uno stipendio medio di 3.550 euro.