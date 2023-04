Raccomandata: come riconoscere i codici di una multa

Quando arriva una raccomandata viene subito il dubbio e l’ansia sale. Sarà una multa auto? Per scoprirlo bisogna conoscere i codici utilizzati per classificarle. Scopri quali sono.

La famosa busta verde non piace a nessuno, significa che è arrivata una contravvenzione per non aver rispettato il codice stradale. Ma di che tipo? Si può capire dal codice segreto: la guida.

Raccomandata multa auto, come sapere di che si tratta

Torni a casa e nella cassetta della posta trovi un avviso di giacenza, sarà mica la multa per quella volta che hai passato il limite di velocità? Il dubbio è insopportabile, ma devi aspettare il giorno in cui è possibile ritirare la raccomandata in posta.

Un’alternativa c’è, puoi leggere la guida sui codici postali raccomandata che segue per individuare di cosa si tratta e toglierti il pensiero subito. Sei pronto? Prendi l’avviso di giacenza e individua i codici, ma prima salva questo articolo per le prossime occasioni, non restare in ansia mai più.

Codici raccomandata di una multa stradale, quali sono

Eccoci alla rivelazione del segreto postale, di seguito trovi tutti i codici riferiti alla multa auto. Scopri subito quale è indicato sul tuo avviso e cosa indica:

codici da 75 a 79, sono quelli che identificano atti giudiziari o una comunicazione provenienti da Agenzia delle Entrate ma anche multa auto;

codici da 781 a 783 e da 786 a 789, indicano atti giudiziari inviati da un tribunale o un legale;

codice 608 e codice 609, sono identificativi di una comunicazione amministrativa da PA;

codice 386, si tratta di una missiva nella quale è inclusa una multa.

Se non ritiro la raccomandata che succede?

Non è mai una buona idea non ritirare una raccomandata, questo perché se contiene davvero una multa auto o moto comunque per infrazione stradale, si ricevono ulteriori more e interessi. Meglio imparare a leggere i codici raccomandata per sapere di cosa si tratta e agire di conseguenza. Naturalmente anche se si conoscono i codici e quindi il contenuto non si può aggirare la legge. In ogni caso se non viene ritirata entro 30 giorni, la raccomandata torna al mittente e si conclude la notifica.

Oltre agli interessi che si vanno ad aggiungere in caso di mancato pagamento, proseguendo con l’inadempienza, il titolare dell’auto segnalata può incorrere in fermo amministrativo del mezzo. Se si prosegue ancora a non saldare il debito, si passa al pignoramento auto. Per tale ragione è utile sapere il contenuto della raccomandata per non stare in ansia ma è anche consigliabile ritirarla il prima possibile e pagare la somma richiesta prima della scadenza.