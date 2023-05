I 3 investimenti per creare un capitale con 100 euro, è l’occasione che aspettavi

Vuoi fare un investimento ma non hai grandi capitali? Non servono molti fondi per ottenere un ottimo guadagno con questi metodi.

Bastano pochi euro al mese, una cifra alla portata di tutti, per mettere in atto una delle strategie che vi sveliamo per creare un vero e proprio capitale.

Investi 100 euro e avrai una rendita del 1000% con ETF

Per avere un guadagno importante investendo solo un centinaio di euro ogni mese puoi puntare sugli ETF. Per non sbagliare è consigliabile rivolgersi a una delle tante agenzie di consulenza specializzate. Se, invece, pensi di potercela fare da solo, puoi scegliere uno dei titoli che hanno portato maggior guadagno agli investitori negli ultimi 20 anni.

Stiamo parlando di ETF Ivesco QQQ, che si trova nell’indice USA Nasdaq. Osservando i dati si nota subito come sia decuplicato dal novembre 2022, questo significa che il suo valore è aumentato del 1.050%. Inoltre si deve tenere conto anche dei dividendi che vengono distribuiti agli investitori annualmente.

Come ottenere un alto rendimento con i prestiti

Un sistema per guadagnare con un investimento di soli 100 euro al mese, è rappresentato dal p2p lending. Si tratta di un prestito di denaro ma effettuato tra privati. Questo sistema di guadagno consiste nel dare in prestito a privati ma anche a imprese che necessitano di liquidità, utilizzando alcune specifiche piattaforme.

Ci sono siti che si occupano di mettere in contatto chi è disposto a investire denaro con chi cerca una certa somma in prestito. Il guadagno è alto, si parla di percentuali sopra il 10% annuale. Con questo tipo di investimento, il rischio è quello di ritardo nel pagamento e di insolvenza nel peggiore dei casi. Per non rischiare di perdere l’investimento si può diversificare con prestiti minimi a più persone.

Investi nel mattone con il crowfunding immobiliare

Un modo per guadagnare investendo sul mattone, è quella del crowfunding immobiliare. Un sistema molto diffuso nei Paesi anglosassoni mentre in Italia non è molto noto. Si tratta di finanziare un progetto immobiliare investendo la somma che si vuole tramite un’apposita piattaforma online che selezione le opportunità che risultano maggiormente sicure.

Si tratta di un investimento che presenta un rischio di entità medio-alta come il rendimento. Non c’è la certezza del guadagno, questo è importante saperlo. Tutto dipende dal successo del progetto sul quale si punta. Diversificare investendo su più progetti può essere una soluzione per evitare troppi rischi. Il guadagno può raggiungere il 10% annuo sull’importo investito.