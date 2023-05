Insonnia, a volte può essere colpa di quello che bevi: cosa è meglio evitare

Ci sono bevande che sarebbe meglio evitare prima di andare a letto se soffri di insonnia, ecco la black list.

Quando si parla di insonnia ci si riferisce alla difficoltà di addormentarsi, a dormire continuativamente per tutta la notte o a dormire abbastanza a lungo. Chiaramente, questo disturbo può generare un notevole calo della qualità della vita. Chi soffre di insonni, infatti, lamenta uno stato di affaticamento quotidiano e, solitamente, sonnolenza diurna. Inoltre, può capitare che chi ha questo tipo di problema, mostri difficoltà cognitive come, ad esempio, deficit dell’attenzione, nella concentrazione e nella memoria. In più, solitamente, l’insonnia comporta irritabilità o labilità emotiva o, peggio, sintomi ansiosi e depressivi.

Per tale ragione, è opportuno correre per tempo ai ripari. Di norma, la cura dell’insonnia prevede il ricorso a terapie farmacologiche, a trattamenti psicologici oppure all’unione di diverse strategie contemporaneamente, quindi, la cosa migliore è rivolgersi al proprio medico curante.

Ad ogni modo, talvolta, si può contribuire al benessere del proprio sonno eliminando alcune bevande. Di seguito, scopriamo cosa è meglio non bere prima di andare a letto se soffri di insonnia.

Insonnia: quali bevande è meglio evitare

Per chi soffre di insonnia o, comunque, fa fatica ad addormentarsi può essere utile sapere che ci sono alcune bevande che è meglio evitare a causa del negativo impatto che hanno sul riposo. Tra le bevande che vanno bandite, chiaramente, quelle che contengono caffeina. La soda, ad esempio, è piena di caffeina e zuccheri, acerrimi nemici del sonno. Un’altra bevanda “incriminata” è il vino. Chi ha problemi ad addormentarsi o soffre di insonnia, farebbe bene ad evitare di bere vino e qualsiasi tipo di bevanda alcolica prima di andare a letto. Questo perché l’alcol intacca i ritmi circadiani del corpo, i cicli che coprono le ventiquattro ore come parte dell’orologio interno del corpo.

Infine, tra le bevande da evitare prima di andare a dormire c’è l’acqua. Sì, hai capito bene, l’acqua! Nonostante, il pensiero comune veda l’acqua come una bevanda innocua, è una delle peggiori da bere prima di coricarsi. Il motivo è presto detto: ti farà alzare svariate volte per andare in bagno.

Proprio come spiega il sito della Sleep Foundation “Nei giovani adulti sani, la produzione di urina è più bassa durante la notte che durante il giorno. Questo aiuta a evitare di svegliarsi durante la notte per andare in bagno – poi sottolinea – bere troppa acqua la sera può disturbare questo equilibrio. Per evitare di rompere l’equilibrio, assicurati di bere molta acqua durante il giorno per evitare di disidratarti. Poi bevi meno acqua la sera per evitare viaggi in bagno nel mezzo della notte”.