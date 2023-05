Come evitare gli spioni su WhatsApp, bastano pochi e semplici passaggi

WhatsApp è una delle applicazioni più usate al mondo tanto che conta oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo, alcuni dei quali però lamentano di parecchie mancanze dal punto di vista della privacy.

L’applicazione ha delle funzioni molto particolari che consentono di conoscere molti aspetti delle vite degli utenti presenti nei contatti, fortunatamente però gli sviluppatori hanno cominciato a creare degli strumenti utili che consentono di limitare le informazioni pubbliche.

Anche se WhatsApp può vantare un numero invidiabile di utenti iscritti, negli ultimi anni le persone hanno deciso di migrare i propri account iscrivendosi ad applicazioni concorrenti come Signal e Telegram che hanno basato le loro app sulla sicurezza ed il massimo della privacy.

Per contrastare questo trend Meta, la società a capo anche di Facebook e Instagram, ha cominciato a sviluppare tutta una serie di aggiornamenti molto in linea con le richieste dei propri utenti, alcune delle quali sono già state implementate come ad esempio i messaggi che si autoeliminano dopo un certo lasso di tempo o la possibilità di nascondere il proprio stato e le proprie attività.

Tra le novità future sono anche previste grosse modifiche alle chat di gruppo, all’interno delle quali ognuno potrà nascondere il proprio numero di telefono scegliendo un semplice nickname, celando la propria identità agli altri partecipanti. Anche l’amministrazione riceverà nuove funzioni, come ad esempio la possibilità di accettare o rifiutare un ingresso.

Come nascondere le proprie informazioni su WhatsApp

Per tutelare la propria privacy e ed evitare le persone controllino ogni singolo movimento fatto si possono andare a modificare alcune impostazioni disponibili a tutti e facilmente accessibili. Quando si installa WhatsApp le sue funzioni di default permettono ai contatti di controllare se si è online, a quando risale l’ultimo accesso e se i messaggi sono stati letti, tramite la famosa doppia spunta blu.

Per nascondere queste informazioni è sufficiente seguire questa procedura: aprire l’applicazione – selezionare i tre puntini in alto a destra -andare nella sezione Privacy. Qui si potranno scegliere tutte le limitazioni tra cui scegliere, più nello specifico si potrà modificare:

chi può vedere l’ultimo accesso e lo stato online

l’immagine del profilo

le informazioni

la conferma di lettura

posizione in tempo reale

Per una protezione ulteriore si potranno anche attivare i messaggi effimeri che non potranno essere inoltrati o oggetto di screenshot e persino lo sblocco tramite impronta digitale, così da evitare del tutto i curiosoni.