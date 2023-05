Love bombing, come capire quando una relazione diventa tossica

All’interno di un rapporto di coppia, essere oggetto di attenzioni e amore è qualcosa di assolutamente normale, soprattutto, quando si tratta di una fase iniziale. Ma c’è un sottile confine al quale è meglio prestare attenzione! A tal proposito, può essere utile imparare a riconoscere il love bombing.

Da sempre, l’amore si esprime attraverso attenzioni, gesti e parole dolci tra persone che amano stare insieme. In particolare, nella fase iniziale di un rapporto ci si potrebbe sentire il centro dell’universo del proprio partner. Ma attenzione, perché quando l’affetto e le attenzioni diventano persistenti e opprimenti, potrebbero non essere più solo manifestazioni di innamoramento.

Qualora le attenzioni da parte del proprio partner dovessero essere percepite come esagerate, è probabile che la relazione stia prendendo una piega sbagliata. In altre parole, quello che pensavamo fosse amore, in realtà potrebbe trattarsi di una forma di love bombing.

Si tratta di un sottile confine, ma che potrebbe comportare conseguenze davvero dolorose. Pertanto, può essere molto utile imparare a riconoscere i segnali inequivocabili di una relazione tossica.

Love bombing, ecco quando una relazione diventa tossica

C’è un vecchio detto che dice “Quando il diavolo ti accarezza, vuole l’anima” ed è proprio così che può essere sintetizzato il fenomeno del love bombing. In pratica, qualcuno attraverso gesti importanti, regali, affetto e complimenti, cerca di incantare il proprio partner con lo scopo di renderlo dipendente dalla relazione e tenerlo sotto il propri controllo. Si tratta di una tattica manipolativa molto diffusa, soprattutto, nelle relazioni amorose, ma chiunque può esserne vittima anche in un rapporto di amicizia o in famiglia. Normalmente, il love bombing è utilizzato da persone con disturbi narcisistici di personalità, ma può essere anche un comportamento appresso nell’ambiente familiare. Fortunatamente, ci sono dei segnali piuttosto evidenti che possono far scattare il campanello d’allarme e far capire che una relazione è diventata tossica.

Generalmente, questo tipo di abuso emotivo si manifesta con gesti plateali che inizialmente potrebbero mettere a disagio. Facendo un esempio pratico, il partner potrebbe esprimere con esagerazione il suo amore e la sua ammirazione, o ancora, potrebbe letteralmente “bombardare” di chiamate e messaggi. Un indizio che non dovrebbe essere sottovalutato è anche la volontà di buttarsi in relazioni troppo precipitose o quando è evidente che c’è uno scarso senso del limite. Tutti comportamenti che, anche se inizialmente potrebbero far sentire amato, in un secondo momento, suscitano reazioni di nervosismo, esattamente il contrario delle emozioni che suscita una relazione amorevole e sana.

Il love bombing è un fenomeno pericoloso per chi lo subisce, perché la vittima spesso si ritrova intrappolata in una relazione tossica, isolata e totalmente dipendente dal proprio partner. In più, il fenomeno potrebbe progredire, per cui, l’abuso emotivo potrebbe diventare addirittura fisico. Insomma, meglio prestare attenzione ai segnali ed in caso di sospetto cercare subito un aiuto.