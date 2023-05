Whatsapp, il trucco per scrivere a chi ti blocca: prova subito

Ti ha bloccato su Whatsapp ma tu vuoi comunicare con lui? C’è un trucco semplice da utilizzare per riuscire a recapitare un messaggio anche se sei bloccato, così potrai fargli arrivare ciò che pensi.

Per scrivere a chi ti ha bloccato sul servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, utilizza il sistema che ti spieghiamo in questo gruppo e invia il messaggio che vuoi recapitare al destinatario. Scopri subito il trucco.

Come scrivere un messaggio su Whatsapp da bloccati

Prima di tutto attenzione a non esagerare, se sei stato bloccato su Whatsapp significa che non vuole sentirti. Ma un solo messaggio per dire le parole che non sei riuscito a dire si può fare anche per provare a chiarire qualcosa che è stato mal interpretato. I messaggi, in particolare quelli scritti, sono soggetti a malintesi quindi non è certo raro che ci si ritrovi bloccati.

Ma come si fa a recapitare il messaggio su Whatsapp eludendo il blocco? Non è affatto difficile come può sembrare ma serve la complicità di una terza persona che conosca entrambi e voglia aiutarti a risolvere questo problema. Se conosci qualcuno di simile puoi procedere con il metodo di comunicazione che descriviamo nel prossimo paragrafo insieme a diverse alternative interessanti.

Metodi per scrivere su Whatsapp se sei bloccato

Il primo consiglio è quello di trovare un amico comune che crei un gruppo Whatsapp con te e la persona che ti ha bloccato. In questo modo puoi scrivere un messaggio nel gruppo in modo che lo legga. Se è una comunicazione molto personale, chiedi a chi ti ha aiutato di abbandonare il gruppo in modo da poter parlare da solo con chi ti ha bloccato, scusandoti o chiarendoti.

In alternativa puoi acquistare un nuovo numero per contattare la persona che ti interessa, ma se blocca anche questo secondo numero rispetta il suo desiderio e non lo cercare più. Altrimenti chiedi a un amico di fare da intermediario per risolvere i problemi e i malintesi che hanno portato alla chiusura delle comunicazioni. O contattalo via Telegram se è iscritto.

Oltre ai messaggi che si possono inviare con i trucchi Whatsapp suggeriti, puoi prendere in considerazione la comunicazione via email o messenger, tutti metodi utili per spiegarsi e trovare una soluzione per ristabilire rapporti amichevoli. Certo si tratta di un sistema per comunicare molto più distaccato del messaggio Whatsapp e non si può sapere se il destinatario legge ciò che hai scritto ma è un’alternativa valida e utile per mettersi in contatto e spiegarsi meglio.