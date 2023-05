Questo libro vale 50mila euro: tutti l’abbiamo letto almeno una volta

I collezionisti sono sempre alla ricerca del pezzo più raro, delle prime edizioni e degli oggetti utilizzati da persone molto influenti nel mondo come politici, cantanti, sportivi o celebrità televisive.

Monete e libri sono tra i più valutati tra gli esperti del settore non solo perché con il deterioramento diventano sempre più rari, ma anche perché i collezionisti dedicano particolari attenzione a preservare al meglio l’oggetto, evitando che il tempo li distrugga del tutto.

Indubbiamente le versioni più costose sono quelle in perfette condizioni, ovvero edizioni stampe o produzioni che magari pur avendo qualche difetto vengono mantenuti in maniera perfetta dai proprietari, evitando polvere, muffe o umidità che potrebbero causare gravi danni ad esempio alle pagine di un libro o alla lega di una moneta.

Il valore degli oggetti da collezione però non è dato solamente dallo stato in cui viene mantenuto ma anche dall’unicità e dalle particolarità che esso contiene. Un libro in particolare sembra essere il più degno di attenzione tra i collezionisti e nonostante la sua fama abbia superato ogni confine la sua data di stampa è piuttosto recente.

Secondo le statistiche la prima edizione di questo libro potrebbe raggiungere tranquillamente il valore di 40mila o 50 mila euro, al suo interno infatti sono presenti delle stampe molto apprezzate dagli esperti del settore.

Qual è il titolo del libro che vale 50 mila euro

Sicuramente tutti al mondo avranno sentito parlare almeno una volta nella vita di Harry Potter, la maxi saga che da oltre 20 anni incanta grandi e piccini aprendo le porte del fantasy e della magia e mettendo in risalto i valori dell’amore, dell’amicizia e della fedeltà, ebbene il libro ricercatissimo fa proprio parte di questa saga.

La prima edizione di Harry Potter e La Pietra Filosofale, con copertina rigida e numerazione 10987654321 è stata pubblicata nel 1997 e ad oggi risulta essere praticamente introvabile. Un particolare utile per riconoscere la particolare edizione è la firma dell’autrice J.K.Rowling che in questo caso è diversa, infatti nella pagina del libro si può leggere “Joanne Rowling”.

Ritrovare questo libro nella propria libreria potrebbe davvero portare ad una svolta piuttosto importante nella vita di ognuno non solo perché con una sua eventuale vendita ci si potrebbe acquistare un’auto full optional, ma anche perché si ha la certezza di avere tra le mani un pezzo di collezionismo senza pari.