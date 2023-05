Città più eleganti d’Europa, quella italiana è una vera sorpresa da non perdere

Viaggiare è una delle attività preferite dalle persone, non solo perché permette di vedere luoghi indimenticabili ma anche perché riesce a mettere in contatto realtà molto diverse, accumunando popoli e culture.

Quando si prenota un viaggio all’estero o in Italia si cerca sempre una destinazione in linea con le proprie esigenze, c’è chi preferisce viaggi economici, chi quelli naturalistici e chi invece è sempre alla ricerca del romanticismo e dell’eleganza.

Secondo la classifica stilata da Zalando la città più elegante d’Italia è Venezia nota in tutto il mondo soprattutto per il suo magnifico charme, i suoi canali, le sue bellezze storico-artistiche e gli eventi che ospita ogni anno.

Venezia è il capoluogo del Veneto ed è stata definita la città più elegante da un team di esperti che ha tenuto conto di una serie di indicatori, tra cui la pulizia, lo stile di vita degli abitanti, il modo di vestirsi e la presenza di scuole di moda e relativi collegamenti.

Nonostante questa città abbia conquistato il quarto posto nella classifica delle città più eleganti d’Europa, superata solo da Parigi, Londra e Vienna, ci sono alcuni aspetti in cui altre città italiane hanno ottenuto punteggi più alti, come l’architettura a Firenze. Venezia però ha vinto grazie alla forza attrattività di turisti durante l’anno ed ai suoi legami con la moda e l’eleganza.

Cosa vedere a Venezia, la città più elegante d’Italia

Venezia è un’amatissima città italiana che accoglie ogni anno milioni di turisti italiani e stranieri. Tra i luoghi più belli da vedere a Venezia ci sono la magnifica Piazza San Marco con la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri.

Imperdibile è poi il giro sulla gondola di Venezia, accompagnati dalla musica e dai caratteristici gondolieri, ideale per tutte le coppie che vogliono scoprire la città direttamente dai canali, dai quali è possibile poi visitare alcune delle isole della laguna, come Murano (famosa per il vetro), Burano e Torcello, delle mete romantiche e piene di storia.

Venezia è anche molto conosciuta per alcuni eventi davvero imperdibili, come il Carnevale di Venezia e il Festival del Cinema, che ospita molti artisti italiani e stranieri. L’amministrazione sta valutando l’accesso a numero chiuso a Venezia con prenotazione, così dar gestire l’enorme quantità di turisti italiani e stranieri. Grazie a questa misura si potrà salvaguardare la bellezza della città e a mantenere la sua fama di città elegante e affascinante.