Stalking, tutte le ragioni per le quali puoi denunciare una molestia: alcune non le conosci

Lo stalking è un reato che si verifica quando una persona compie ripetuti comportamenti invasivi e indesiderati nei confronti di un’altra persona, provocando un significativo stato di ansia, paura e disturbo nella vita quotidiana della vittima.

In Italia, il reato di stalking è stato disciplinato dalla legge n. 38 del Marzo 2009, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una serie di strumenti di tutela per le vittime di atti persecutori e vessatori.

La legge definisce lo stalking come “la condotta persecutoria, ossessiva e reiterata posta in essere da una persona nei confronti di un’altra, che provoca in quest’ultima un significativo stato di ansia e di paura”. Gli atti di stalking possono assumere diverse forme, come ad esempio l’inseguimento, il pedinamento, le minacce, le molestie, l’invio di messaggi o di regali indesiderati, la diffusione di informazioni personali o riservate, la pubblicazione di fotografie o video compromettenti su Internet, e così via.

Per poter denunciare lo stalking, è necessario che il comportamento del soggetto denunciato sia reiterato e provochi un significativo stato di ansia e paura nella vittima. La denuncia può essere presentata alla polizia o alla magistratura competente, e deve essere accompagnata da prove che dimostrino l’esistenza del reato.

Tra le prove ammissibili ci sono, ad esempio i messaggi, le e-mail, le telefonate, le registrazioni audio o video, le fotografie, le testimonianze di persone che hanno assistito agli atti persecutori, le relazioni psicologiche o psichiatriche della vittima ed i documenti rilasciati dall’ospedale, nei casi più estremi.

Quando e come denunciare il reato di stalking

Una volta presentata la denuncia, le Autorità competenti avvieranno un’indagine per accertare la veridicità dei fatti e individuare il responsabile e qualora il reato venga confermato, il responsabile potrebbe essere condannato a pene che vanno dalla multa fino a sei anni di reclusione, a seconda della gravità del comportamento persecutorio.

Inoltre, la legge italiana prevede una serie di misure di protezione per le vittime di stalking, come ad esempio il divieto di avvicinamento, il divieto di comunicazione, la sorveglianza speciale, la custodia cautelare in carcere e la detenzione.

Secondo le statistiche in Italia il 7,4% delle persone sopra i 18 anni hanno subito episodi di stalking, percentuale che sale oltre al 20% nel caso in cui le vittime siano donne. Lo stalking è un reato grave che può causare un forte impatto sulla vita di tutti perciò è importante non rinunciare mai a chiedere aiuto e denunciare il comportamento persecutorio ed incessante.